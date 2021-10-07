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"Історичний прорив в науці": ВООЗ вперше в історії схвалила вакцину від малярії

7 жовтня 2021, 10:05

В організації вважають, що тепер боротьба з цією хворобою може вийти на новий рівень.

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Щорічно від цієї хвороби помирає понад 260 тисяч дітей / Фото Pixabay

Всесвітня організація охорони здоров'я вперше схвалила використання вакцини Mosquirix проти малярії для дітей, які живуть в країнах, де ризик заразитися цією інфекцією особливо великий. Ідеться насамперед про країни Африки, розташовані на південь від Сахари.

Учені вважають, що щеплення в комплексі з іншими заходами допоможе знизити рівень захворюваності в Африці на 70%, де від хвороби щорічно вмирають 260 тис. дітей.. Про це мовиться на сайті організації.

"Це історичний момент. Довгоочікувана вакцина проти малярії для дітей - це прорив у науці, дитячому здоров'ї та боротьбі з малярією. Використання цієї вакцини на додаток до наявних засобів профілактики малярії може щорічно рятувати десятки тисяч молодих життів", – сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

В ООН заявляють, що вакцина проти малярії показала свою безпеку та ефективність у запобіганні важких форм малярії.

Вакцину проти малярії розробляли 30 років

За даними клінічних випробувань, які тривали близько 4 років. Під час тестування препарат запобігав 39% випадків зараження малярією і 29% випадків перебігу захворювання у важкій формі серед дітей в Африці.

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Водночас вчені з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини з'ясували, що серед дітей, які були вакциновані RTS,S, одночасно застосовували протималярійні препарати, кількість випадків госпіталізації або смерті скоротилося на 70%.

Британська фармацевтична компанія GlaxoSmithKline (GSK), яка розробила цю вакцину, повинні поставляти до 15 мільйонів доз препарату в рік за ціною, що не більше ніж на 5% перевищує вартість виробництва.

З 2019 року в клінічних випробуваннях препарату взяли участь понад 800 тисяч дітей у Гані, Кенії і Малаві.

Небезпеки малярії: чому поява вакцини важлива

Гебреїсус підкреслив, що вакцина – це подарунок для всього людства, але для країн Африки вона має особливе значення, адже саме в них відбувається найбільша кількість заражень.

ВООЗ також очікує на рішення про фінансування з боку світової спільноти охорони здоров'я для ширшого впровадження вакцини.

Раніше в українському Міністерстві захисту навколишнього середовища прогнозували, що через глобальне потепління в Україні можуть з'явитися нові хвороби, зокрема, малярія.

viber
вакцинація ВООЗ малярія
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