"Історія і майбутнє Росії" : у Кремлі оголосили про нову ініціативу Путіна щодо України

Путін має намір опублікувати статтю про Україну - Пєсков / Фото Reuters

Російський президент Володимир Путін має намір незабаром опублікувати статтю про Україну. Згідно з очікуваннями Кремля, матеріал грунтуватиметься на "історичних фактах і процесах", а не на, мовляв, суб'єктивній точці зору глави РФ. У статті буде викладена інформація про життєво важливі для Росії питання. Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.

У ефірі телеканалу Росія 1 він сказав, що в Кремлі чекають на вихід статті Путіна, яка повинна бути присвячена Україні. ЇЇ повінні опубліковати вже незабаром.

"Президент Путін пише про те, що дійсно представляється для нього абсолютно життєво важливим для нашої країни, для національного коду нашої країни і для майбутнього. Дійсно, ми наразі всі чекаємо, коли президент завершить роботу над своєю статтею, назвемо її українська стаття, і будемо сподіватися, що вже скоро ми її побачимо", – стверджує Пєсков.читайте також"Президент - не демократ": у Кремлі вибухнули умовою щодо зустрічі Путіна і Зеленського

Також він уточнив, що Путін вже радиться з певними людьми щодо цієї статті і має намір керуватися "історичними фактами" у момент написання матеріалу.

"Принаймні, він завжди засновує свої судження на реальних історичних фактах і процесах, а не на вигадці", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Заяви Путіна про Україну