"Історія і майбутнє Росії" : у Кремлі оголосили про нову ініціативу Путіна щодо України

У Кремлі стверджують, що "українська стаття" Путіна ґрунтуватиметься на "історичних фактах".
Російський президент Володимир Путін має намір незабаром опублікувати статтю про Україну. Згідно з очікуваннями Кремля, матеріал грунтуватиметься на "історичних фактах і процесах", а не на, мовляв, суб'єктивній точці зору глави РФ. У статті буде викладена інформація про життєво важливі для Росії питання. Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.
У ефірі телеканалу Росія 1 він сказав, що в Кремлі чекають на вихід статті Путіна, яка повинна бути присвячена Україні. ЇЇ повінні опубліковати вже незабаром.
"Президент Путін пише про те, що дійсно представляється для нього абсолютно життєво важливим для нашої країни, для національного коду нашої країни і для майбутнього. Дійсно, ми наразі всі чекаємо, коли президент завершить роботу над своєю статтею, назвемо її українська стаття, і будемо сподіватися, що вже скоро ми її побачимо", – стверджує Пєсков.читайте також"Президент - не демократ": у Кремлі вибухнули умовою щодо зустрічі Путіна і Зеленського
Також він уточнив, що Путін вже радиться з певними людьми щодо цієї статті і має намір керуватися "історичними фактами" у момент написання матеріалу.
"Принаймні, він завжди засновує свої судження на реальних історичних фактах і процесах, а не на вигадці", - підкреслив Дмитро Пєсков.
Заяви Путіна про Україну
- Російський президент Володимир Путін 7 червня під час телефонної розмови з головою Європейської ради Шарлем Мішелем заявив, що для того, щоб врегулювати конфлікт на Донбасі, Україна повинна виконати Мінські угоди. На його думку, вони нібито припускають прямий діалог Києва з представниками російських збройних формування "ЛДНР".
- 14 червня Володимир Путін виступив із заявою, під час якої звинуватив Україну в, мовляв, "підтягуванні" військової техніки і контингенту до зони російсько-українського конфлікту на Донбасі.
- 22 червня Путін назвав революцію 2014 року в Україні "державним переворотом", який нібито організували у Вашингтоні. Окупацію Росією Криму він пояснив наслідком "розколу" української держави.
- 30 Червня Путін звинуватив Зеленського в "здачі" України під зовнішнє управління Заходу. З цієї причини він не бачить сенсу у периемовинах з українським президентом. При цьому Путін не відмовляється від зустрічі з Зеленським.