Підсумки зустрічі Байдена і Путіна: у Росії звернулися до США

Російський посол Антонов закликав Вашингтон до перемовин / Посольство РФ в США

Посол Росії у США Анатолій Антонов має намір 21 червня направити запрошення представникам офіційного Вашингтона щодо проведення зустрічі, на якій сторони повинні обговорити підсумки перемовин Путіна і Байдена. Ситуація може прояснитися тільки через 10 днів. У російсько-американських відносинах дуже серйозні проблеми, проте Москва готова їх вирішувати.

Як повідомляє ТАСС, дипломат розповів про те, що наразі перемовин з американськими представниками не було. Короткі розмови були на саміті у Женеві, проте консультації ще повинні відбутися.

"Дайте мені можливість зустрітися з американськими колегами. Днів за десять, може бути, буде все ясно. Наразі ще зарано", - сказав Антонов.читайте такожЗустріч Байдена і Путіна: чому відносини США і Росії не вдалося перезавантажити

Також він додав, що зараз в російсько-американських відносинах фіксуються серйозні проблеми, проте Москва готова докласти зусиль до врегулювання питань.

"У нас дуже серйозні проблеми. Ми до конструктивної розмови, до вирішення всіх проблем, готові", - підкреслив дипломат.

Відносини США і Росії

Саміт Вашингтона і Москви, в рамках якого відбулася зустріч президента Штатів Джо Байдена і глави РФ Володимира Путіна, пройшов 16 червня у Женеві. Сторони обговорили проблеми у відносинах двох держав.

20 червня радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван сказав про те, що США готують нові санкції проти Росії у зв'язку з ситуацією з Олексієм Навальним і газопроводом Північний потік-2.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала плани Штатів "незаконними" і заявила, що Москва вживе заходів у відповідь на такі дії.