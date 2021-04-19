З Чехії видворили майже два десятки російських дипломатів

Російські дипломати повертаються до Москви / Фото AKTU.cz

Чехія 19 квітня видворила з країни назад до Росії 18 російських дипломатів.

Дипломатів підозрюють у причетності до вибухів на складі боєприпасів у селі Врбетіце, який пролунав у 2014 році і забрав життя двох людей.

Депортованих росіян і їх сім'ї кількома мікроавтобусами доставили в аеропорт, звідки вони вилетіли в Росію.

"Дипломати Росії вже вилетіли до Москви. За ними прибув спеціальний урядовий борт Іл-96", - повідомляє місцеве видання Novinky.

Зазначимо, напередодні Чеська контррозвідка охарактеризувала групу російських дипломатів як співробітників російських спецслужб.

Російська сторона у відповідь вислала 20 співробітників посольства Чехії Росія заявила, що висилає 20 чеських дипломатів у Москві.

Російські дипломати повертаються до Москви / Фото AKTU.cz

За словами прем'єрміністра Чехії Андрія Бабіша, спецслужби країни мають чіткі докази того, що офіцери Головного управління Генштабу Збройних сил Росії (колишнього ГРУ) були причетні до вибухів на двох складах боєприпасів в населеному пункті Врбетіце в Моравії в жовтні і грудні 2014 року . В результаті вибухів загинули дві людини.

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Російська сторона у відповідь вислала 20 співробітників посольства Чехії.

Чеський уряд також відправив за своїми співробітниками посольства спеціальний рейс.

Що сталося в Чехії в 2014 році

16 жовтня 2014 року в селі Врбетіце Злинського краю сталася серія вибухів на складах боєприпасів.

На складі № 16, яку орендувала Остравська фірма Imex Group, зберігалося 12,8 тонни боєприпасів різних видів. Він вибухнув у жовтні 2014 року, забравши життя двох співробітників компанії.

Ця ж фірма орендувала у вербетицькому складському комплексі і склад № 12, який вибухнув два місяці по тому.

У суботу, 17 квітня, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів.

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