З Чехії видворили майже два десятки російських дипломатів

За російськими дипломатами прибув спеціальний урядовий борт Іл-96.
Чехія 19 квітня видворила з країни назад до Росії 18 російських дипломатів.
Дипломатів підозрюють у причетності до вибухів на складі боєприпасів у селі Врбетіце, який пролунав у 2014 році і забрав життя двох людей.
Депортованих росіян і їх сім'ї кількома мікроавтобусами доставили в аеропорт, звідки вони вилетіли в Росію.
"Дипломати Росії вже вилетіли до Москви. За ними прибув спеціальний урядовий борт Іл-96", - повідомляє місцеве видання Novinky.
Зазначимо, напередодні Чеська контррозвідка охарактеризувала групу російських дипломатів як співробітників російських спецслужб.
Російська сторона у відповідь вислала 20 співробітників посольства Чехії Росія заявила, що висилає 20 чеських дипломатів у Москві.
За словами прем'єрміністра Чехії Андрія Бабіша, спецслужби країни мають чіткі докази того, що офіцери Головного управління Генштабу Збройних сил Росії (колишнього ГРУ) були причетні до вибухів на двох складах боєприпасів в населеному пункті Врбетіце в Моравії в жовтні і грудні 2014 року . В результаті вибухів загинули дві людини.
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Російська сторона у відповідь вислала 20 співробітників посольства Чехії.
Чеський уряд також відправив за своїми співробітниками посольства спеціальний рейс.
Що сталося в Чехії в 2014 році
16 жовтня 2014 року в селі Врбетіце Злинського краю сталася серія вибухів на складах боєприпасів.
На складі № 16, яку орендувала Остравська фірма Imex Group, зберігалося 12,8 тонни боєприпасів різних видів. Він вибухнув у жовтні 2014 року, забравши життя двох співробітників компанії.
Ця ж фірма орендувала у вербетицькому складському комплексі і склад № 12, який вибухнув два місяці по тому.
У суботу, 17 квітня, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів.
Дипломатична війна Чехії та Росії - про що раніше повідомляв Главред:
- Напередодні в МЗС Чехії оголосив про висилці 18 російських дипломатів з країни.
- У відповідь російський МЗС пригрозивши відповідними заходами на висилку дипломатів з Чехії. "Празі виражений рішучий протест, Москва прийме відповідні заходи, які змусять Чехію усвідомити відповідальність", - заявили в МЗС Росії.