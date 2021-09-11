"З Пентагону стирчав хвіст літака": офіцер ВМС США поділився спогадами про трагедію 9/11

Теракт 11 вересня 2001 став наймасштабнішим в історії за кількістю жертв / Фото Reuters

Сьогодні, 11 вересня, в США згадують жертв теракту, який стався 20 років тому і забрав життя майже 3 тисяч американців. Тоді три літака врізалися у вежі Всесвітнього торговельного центру і будівлю Пентагону. Лише завдяки мужності пасажирів четвертий із захоплених літаків не був направлений на Білий дім або Капітолій.

Капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах 11 вересня 2001 року перебував у будівлі Пентагону. Він залишив його за кілька хвилин до атаки. В інтерв'ю виданню Obozrevatel він розповів, що версії про ракетну атаку на Пентагон невірні. За його словами, будівля Міністерства оборони США була атакована літаком.

"Того дня я був у Пентагоні. Мене вигнали з посольства Росії в США, я був персоною нон-грата в РФ, я був вибитий з ротації. Я ходив коридорами Пентагону, шукав нове місце служби, лобіював себе", - розповів Табах.

Коли стало відомо про атаку на першу вежу Всесвітнього торговельного центру, Табах вирішив повернутися на базу.

"Коли по телевізору показали першу пошкоджену вежу торговельного центру, я подумав, що це якась техногенна аварія. Але коли була зруйнована друга вежа, я зрозумів, що це спланована атака на США. Піднялася тривога, і я вирішив, що мені потрібно повернутися на свою базу", – розповів він.

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Табах встиг від'їхати кілька сотень метрів від будівлі Пентагону і не застав моменту атаки, але побачив фрагмент літака, за допомогою якого вона була здійснена.

"Я вийшов з Пентагону, сів у свою машину і за кілька хвилин зрозумів, що щось сталося. Я їхав дорогою, з якої було видно Пентагон. Я не бачив, як літак врізався, але я бачив, як все диміло і горіло, як з Пентагону стирчав хвіст літака", – поділився Табах.

Терористичні акти 11 вересня 2001 року (або 9/11) У вересні 2001 року члени терористичної організації "Аль-Каїда" здійснили на території США серію з чотирьох координованих терористичних актів-самогубств. Теракт 9/11 став найбільшим в історії за кількістю жертв. Вранці 11 вересня чотири групи терористів загальною кількістю 19 осіб захопили чотири рейсових пасажирських авіалайнера. Кожна група мала щонайменше одного члена, який пройшов початкову льотну підготовку. Терористи направили два лайнери у вежі Всесвітнього торговельного центру, розташовані в південній частині Манхеттена в Нью-Йорку. Рейс 11 American Airlines врізався у вежу ВТЦ-1 (Північну), а рейс 175 United Airlines — у вежу ВТЦ-2 (Південну). Внаслідок цього обидві вежі обрушилися. Третій літак (рейс 77 American Airlines) був направлений в будівлю Пентагону, розташовану неподалік Вашингтона. Пасажири і команда четвертого авіалайнера (рейс 93 United Airlines) спробували перехопити керування літаком у терористів, ллайнер впав у поле поблизу боро Шанксвілл в штаті Пенсільванія. Крім 19 терористів, внаслідок атак загинули 2977 осіб, ще 24 - зникли безвісти. Більшість загиблих були цивільними особами.

Як повідомляв Главред, Секретна служба США оприлюднила архівні фото, які зняли в Нью-Йорку її співробітники 11 вересня 2001 року. Частину з цих фотографій ніколи раніше не оприлюднювали.

На фотографіях - моменти після вибуху, руйнування Всесвітнього торговелього центру. А також багато фото рятувальників, поліцейських і лікарів, які робили все можливе, щоби рятувати людські життя.

Раніше президент Джо Байден наказав зняти гриф "таємно" з частини документів щодо теракту 9/11. На цей крок главу Білого дому підштовхнули сім'ї жертв атаки в Нью-Йорку, які хочуть знати правду. Лист до Байдена підписали 3,5 тисячі осіб.