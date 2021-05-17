Ізраїль потужно вдарив по штабу служби внутрішньої безпеки ХАМАС

Винищувачі і безпілотники атакували п'ять будинків командирів ХАМАС по всьому сектору Газа.
У понеділок, 17 травня, ізраїльські винищувачі завдали ударів по головному оперативному штабу служби внутрішньої безпеки ХАМАС у північній частині сектора Газа.
"Винищувачі завдали удару по головному оперативному штабу сил внутрішньої безпеки ХАМАС в районі Ер-Рималь на півночі сектора Газа. Оперативний штаб був центральною частиною терористичної інфраструктури ХАМАС і служив базою для співробітників військової розвідки", - йдеться в заяві пресслужби Армії оборони Ізраїлю.
Йдеться про ключову інфраструктуру Хамасу, звідки вела свою діяльність військова розвідка угруповання.
Крім того, винищувачі і безпілотники атакували п'ять будинків командирів ХАМАС по всьому сектору Газа, які використовувалися як штаби терористів.
Військові заявили, що "перед нанесенням удару армія завчасно попередила жителів будівлі і надала їм достатньо часу для евакуації з місця".
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"Армія оборони Ізраїлю вживає всіх можливих запобіжних заходів, з тим щоб уникнути нанесення шкоди цивільному населенню під час своєї оперативної діяльності", - вказали в пресслужбі.
Бойовики ХАМАС висунули ультиматум
Ватажок ХАМАС Халед Машаль вночі 15 травня назвав умови, за яких вони готові припинити обстріли. Натомість бойовики вимагають:
- ізраїльська влада повинна забезпечити вільний доступ мусульман до мечеті Аль-Акси;
- відмовитися виселяти арабів з району Шейх-Джаррах;
- звільнити затриманих в ході протестів і зіткнень.
Загострення між Палестиною та Ізраїлем - про що раніше писав Главред:
- З 10 травня в Ізраїлі тривають ракетні атаки. Сирени повітряної тривоги звучать в місті Рішон ле-Ціон на південь від Тель-Авіва і окрузі Гуш Дан. В результаті постраждало кілька сотень мирних жителів, є жертви.
- Терористи ХАМАС випустили по ізраїльських містах більше двох тисяч ракет.
- Ізраїль заявив про ліквідацію 16 членів воєнізованого крила ХАМАС. Серед них був в тому числі і командир палестинського ісламістського руху.
- ХАМАС у своїй заяві підтвердив загибель командира і "інших лідерів і воїнів". Лідер угруповання Ісмаїл Ганія погрожує Ізраїлю потужним ударом у відповідь.
- Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що ізраїльська армія продовжить наносити удари по сектору Газа до досягнення повної "тиші". Також він назвав умову припинення вогню і уточнив, що поки немає дати закінчення атак.