Ізраїль потужно вдарив по штабу служби внутрішньої безпеки ХАМАС

Ізраїль завдав потужного удару / Reuters

У понеділок, 17 травня, ізраїльські винищувачі завдали ударів по головному оперативному штабу служби внутрішньої безпеки ХАМАС у північній частині сектора Газа.

"Винищувачі завдали удару по головному оперативному штабу сил внутрішньої безпеки ХАМАС в районі Ер-Рималь на півночі сектора Газа. Оперативний штаб був центральною частиною терористичної інфраструктури ХАМАС і служив базою для співробітників військової розвідки", - йдеться в заяві пресслужби Армії оборони Ізраїлю.

Йдеться про ключову інфраструктуру Хамасу, звідки вела свою діяльність військова розвідка угруповання.

Крім того, винищувачі і безпілотники атакували п'ять будинків командирів ХАМАС по всьому сектору Газа, які використовувалися як штаби терористів.

Військові заявили, що "перед нанесенням удару армія завчасно попередила жителів будівлі і надала їм достатньо часу для евакуації з місця".

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"Армія оборони Ізраїлю вживає всіх можливих запобіжних заходів, з тим щоб уникнути нанесення шкоди цивільному населенню під час своєї оперативної діяльності", - вказали в пресслужбі.

Бойовики ХАМАС висунули ультиматум

Ватажок ХАМАС Халед Машаль вночі 15 травня назвав умови, за яких вони готові припинити обстріли. Натомість бойовики вимагають:

ізраїльська влада повинна забезпечити вільний доступ мусульман до мечеті Аль-Акси;

відмовитися виселяти арабів з району Шейх-Джаррах;

звільнити затриманих в ході протестів і зіткнень.

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