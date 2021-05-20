Ізраїль та ХАМАС досягли важливої угоди

Угруповання ХАМАС у четвер, 20 травня, заявило про те, що згодне на припинення вогню з Ізраїлем із завтрашнього дня, повідомляє видання The Times of Israel.

Кабінет безпеки Ізраїлю проголосував за припинення вогню по Сектору Газа, пише The Jerusalem Post.

Сторони погодилися на взаємне припинення бойових дій, але потрібно ще опрацювати деталі.

За даними ізраїльського 12-го каналу, припинення вогню може набути чинності з 2 ночі п'ятниці, 21 травня.

Представник ХАМАС Усама Хамдан заявив, що очікує на припинення вогню між Ізраїлем і сектором Гази протягом дня, але попередив, що "руху не вистачає ракет", пише Associated Press.

Сектор Газа

Це вузька смуга землі вздовж Середземного моря, площею 360 квадратних кілометрів, передає Вікіпедія.

Де-юре ця територія є однією з двох частин частково визнаної арабської держави Палестина (поряд з територією Західного берега річки Йордан). На Сході і півночі сектор межує з Ізраїлем, від якого він відділений розділовим парканом з контрольно-пропускними пунктами.

У 2005 році Ізраїль вивів свої війська з Гази, на даний момент фактична влада в регіоні належить ісламістському руху ХАМАС, визнаному в Ізраїлі, ЄС, США і ряді інших країн терористичним угрупованням.