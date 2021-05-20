Ізраїль та ХАМАС досягли важливої угоди

Сторони погодилися на взаємне припинення бойових дій, але потрібно ще опрацювати деталі.
Угруповання ХАМАС у четвер, 20 травня, заявило про те, що згодне на припинення вогню з Ізраїлем із завтрашнього дня, повідомляє видання The Times of Israel.
Кабінет безпеки Ізраїлю проголосував за припинення вогню по Сектору Газа, пише The Jerusalem Post.
Сторони погодилися на взаємне припинення бойових дій, але потрібно ще опрацювати деталі.
За даними ізраїльського 12-го каналу, припинення вогню може набути чинності з 2 ночі п'ятниці, 21 травня.
Представник ХАМАС Усама Хамдан заявив, що очікує на припинення вогню між Ізраїлем і сектором Гази протягом дня, але попередив, що "руху не вистачає ракет", пише Associated Press.
Загострення між Палестиною та Ізраїлем-про що раніше писав Главред:
- У суботу, 15 травня, авіаударом армії Ізраїлю було зруйновано багатоповерхову офісну будівлю в секторі Газа, в якій розміщувалися офіси американської
- Після удару ізраїльських ВПС президент США Джо Байден терміново зателефонував з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.
- Бойовики ХАМАС в ніч на неділю продовжили обстріл Ізраїлю, а ізраїльські військові завдали нових ударів по Сектору Газа і підірвали будинок лідера ХАМАС.
- Ізраїль і Палестина назвали число жертв в результаті загострення конфлікту.
- 17 травня стало відомо, що за тиждень з сектора Газа запустили в бік Ізраїлю рекордні 3100 ракет.
Сектор Газа
Це вузька смуга землі вздовж Середземного моря, площею 360 квадратних кілометрів, передає Вікіпедія.
Де-юре ця територія є однією з двох частин частково визнаної арабської держави Палестина (поряд з територією Західного берега річки Йордан). На Сході і півночі сектор межує з Ізраїлем, від якого він відділений розділовим парканом з контрольно-пропускними пунктами.
У 2005 році Ізраїль вивів свої війська з Гази, на даний момент фактична влада в регіоні належить ісламістському руху ХАМАС, визнаному в Ізраїлі, ЄС, США і ряді інших країн терористичним угрупованням.