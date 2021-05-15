Ізраїль потужним ударом знищив у Секторі Газа "вежу преси"

ВПС Ізраїлю завдали удару ракетний по будівлі / скріншот

У суботу, 15 травня, авіаударом армії Ізраїлю було зруйновано багатоповерхову офісну будівлю у Секторі Газа, в якому розміщувалися офіси американської Associated Press і катарської телекомпанії Al Jazeera.

Про це повідомляє ізраїльське видання Times of Israel.

12-поверхова вежа Аль-Джалаа, в якій також розташовувалися квартири та інші офіси, обрушилася після обстрілу ізраїльськими ракетами. Попередньо власник будівлі був попереджений про майбутній удар, зокрема була випущена ракета, яка не заподіює серйозних пошкоджень. Людей з будівлі евакуювали.

В Армії оборони Ізраїлю вважають, що, крім цивільних осіб, в подібних будівлях знаходяться "кіберцентри, склади зброї і різні вузли зв'язку", використовувані терористичними групами в секторі Газа.

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У пресслужбі ЦАХАЛ відзначили, що удари по висотних будівлях в Газі наносяться через їх використання у військових цілях палестинськими радикальними угрупованнями.

Залізний купол Це тактична система протиракетної оборони( ПРО), призначена для захисту від некерованих тактичних ракет з дальністю польоту від 4 до 70 кілометрів. Розроблена ізраїльською компанією Rafael. Кожна батарея може захищати територію площею 150 квадратних кілометрів. Перша батарея стала на бойове чергування в березні 2011 року. Станом на липень 2014 року, бойове чергування несли 9 батарей по всій території Ізраїлю.

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