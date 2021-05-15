Ізраїль потужним ударом знищив у Секторі Газа "вежу преси"

Ізраїльські ВПС завдали удару по висотці в Газі.
У суботу, 15 травня, авіаударом армії Ізраїлю було зруйновано багатоповерхову офісну будівлю у Секторі Газа, в якому розміщувалися офіси американської Associated Press і катарської телекомпанії Al Jazeera.
Про це повідомляє ізраїльське видання Times of Israel.
12-поверхова вежа Аль-Джалаа, в якій також розташовувалися квартири та інші офіси, обрушилася після обстрілу ізраїльськими ракетами. Попередньо власник будівлі був попереджений про майбутній удар, зокрема була випущена ракета, яка не заподіює серйозних пошкоджень. Людей з будівлі евакуювали.
В Армії оборони Ізраїлю вважають, що, крім цивільних осіб, в подібних будівлях знаходяться "кіберцентри, склади зброї і різні вузли зв'язку", використовувані терористичними групами в секторі Газа.
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У пресслужбі ЦАХАЛ відзначили, що удари по висотних будівлях в Газі наносяться через їх використання у військових цілях палестинськими радикальними угрупованнями.
Залізний купол
Це тактична система протиракетної оборони( ПРО), призначена для захисту від некерованих тактичних ракет з дальністю польоту від 4 до 70 кілометрів. Розроблена ізраїльською компанією Rafael.
Кожна батарея може захищати територію площею 150 квадратних кілометрів. Перша батарея стала на бойове чергування в березні 2011 року. Станом на липень 2014 року, бойове чергування несли 9 батарей по всій території Ізраїлю.
Загострення між Палестиною та Ізраїлем - про що раніше повідомляв Главред:
- З 10 травня в Ізраїлі тривають ракетні атаки. Сирени повітряної тривоги звучать в місті Рішон ле-Ціон на південь від Тель-Авіва і окрузі Гуш Дан. В результаті постраждало кілька сотень мирних жителів, є жертви.
- Терористи ХАМАС випустили по ізраїльських містах більше двох тисяч ракет.
- Ізраїль заявив про ліквідацію 16 членів воєнізованого крила ХАМАС. Серед них був в тому числі і командир палестинського ісламістського руху.
- ХАМАС у своїй заяві підтвердив загибель командира і "інших лідерів і воїнів". Лідер угруповання Ісмаїл Ганія погрожує Ізраїлю потужним ударом у відповідь.
- Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що ізраїльська армія продовжить наносити удари по сектору Газа до досягнення повної "тиші". Також він назвав умову припинення вогню і уточнив, що поки немає дати закінчення атак.