Ізраїль назвав єдину умову, за якої припинить бити по Сектору Гази

Ізраїль готовий припинити ракетний обстріл Сектора Гази: названо умову / Фото Reuters

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що ізраїльська армія продовжить завдавати удари по Сектору Гази до досягнення повної "тиші". Це відповідь на ракетні удари з Сектора Гази. Також він назвав умову припинення вогню.

"Армія оборони Ізраїлю продовжить атакувати і принесе повний і довгостроковий мир. Тільки коли ми досягнемо цієї мети, ми зможемо говорити про "тишу". Наразі немає дати закінчення атак", - заявив він, повідомляє The Jerusalem Post.

За словами міністра, за останні кілька годин армія Ізраїлю здійснила серію серйозних атак.

"Ми атакували загони командирів і значну інфраструктуру ХАМАС, і ми продовжимо захищати всіх жителів Ізраїлю", - сказав Ганц.

Глава Міноборони заявив, що "Ізраїль не братиме до уваги моральні проповіді від будь-якої організації або установи про право захищати ізраїльських громадян".

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