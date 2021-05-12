Ізраїль назвав єдину умову, за якої припинить бити по Сектору Гази

Армія оборони Ізраїлю продовжить атакувати і принесе повний та довгостроковий мир. Тільки у цьому випадку, за словами міністра оборони країни, настане "тиша".
Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що ізраїльська армія продовжить завдавати удари по Сектору Гази до досягнення повної "тиші". Це відповідь на ракетні удари з Сектора Гази. Також він назвав умову припинення вогню.
"Армія оборони Ізраїлю продовжить атакувати і принесе повний і довгостроковий мир. Тільки коли ми досягнемо цієї мети, ми зможемо говорити про "тишу". Наразі немає дати закінчення атак", - заявив він, повідомляє The Jerusalem Post.
За словами міністра, за останні кілька годин армія Ізраїлю здійснила серію серйозних атак.
"Ми атакували загони командирів і значну інфраструктуру ХАМАС, і ми продовжимо захищати всіх жителів Ізраїлю", - сказав Ганц.
Глава Міноборони заявив, що "Ізраїль не братиме до уваги моральні проповіді від будь-якої організації або установи про право захищати ізраїльських громадян".
Загострення конфлікту Ізраїлю та Палестини - про що йшлося раніше:
- 7 травня напередодні національного свята Ізраїлю - Дня Єрусалиму - на Храмовій горі у східній частині міста, біля мечеті Аль-Акса відбулися масові зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією із застосуванням каменів, гумових куль та сльозогінного газу. Під час заворушень постраждали кілька сотень протестувальників і десятки правоохоронців, наступними днями сутички продовжили набирати обертів.
- Додатковим фактором конфлікту стала спроба виселити кілька палестинських сімей з району Єрусалиму Шейх-Джеррах, згідно з рішенням ізраїльського суду.
- З 10 травня ісламістське угруповання ХАМАС, яке фактично контролює Сектор Гази, почало масові обстріли ізраїльської території. Лише за першу ніч було випущено майже 200 ракет. Ізраїльські військові відповіли бомбардуваннями об'єктів на території Сектора Гази, зокрема, баз ХАМАС і руху Ісламський джихад.
- 12 травня в армії Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що у відповідь на сотні ракет, випущених за останні 24 години, був здійснений "найбільший удар з 2014 року". Військові вразили низку значних терористичних цілей, у тому числі терористів у Секторі Гази.