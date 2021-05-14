Ізраїль відкинув пропозицію про перемир'я і почав атаку на сектор Гази

Ізраїль атакує сектор Гази / Фото Reuters

Військові армії оборони Ізраїлю наступ на сектор Гази. В операції беруть участь представники повітряних і наземних військ ЦАХАЛ.

"Солдати повітряних і наземних військ ЦАХАЛ в даний час атакують сектор Гази", - йдеться в Twitter ЦАХАЛ. При цьому Армія оборони Ізраїлю наказала всім жителям країни, що знаходяться в межах 4 кілометрів від кордону з сектором Гази, сховатися в бомбосховищах і не залишати їх до подальших вказівок.

За даними видання The Times of Israel, в операції задіяні бойові літаки, вертольоти, а також танки і артилерія.

У той же час Ізраїль відхилив пропозицію делегації Єгипту про досягнення гуманітарного перемир'я в секторі Гази.

Як повідомляє телеканал Al Arabiya з посиланням на обізнані джерела, єгипетська делегація з питань безпеки покинула Тель-Авів після початку Ізраїлем великої військової операції.

Зазначимо, що бойовики палестинського руху ХАМАС в ніч на п'ятницю відновили пуски ракет по містах на півдні Ізраїлю, пише The Times of Israel.

У ХАМАС стверджують, що запустили 50 ракет. При цьому сирени, що попереджають про повітряну тривогу, запрацювали в містах Ашдод, Беер-Шева та інших містах на півдні Ізраїлю.

Що відомо про план наступу Ізраїлю в секторі Гази

Напередодні ізраїльське військове командування розробило план наземної операції в секторі Гази.

До кордону були перекинуті додаткові війська, в тому числі бронетанкові бригади і підрозділи десантників.

Палестино-ізраїльський конфлікт: позиція США

Сполучені Штати вважають, що в палестино-ізраїльському конфлікті Ізраїль має право на самооборону, і забезпечуватимуть його військову перевагу.

В ході зустрічі в Пентагоні директора військово-політичного департаменту міністерства оборони Ізраїлю Зоара Палти і заступник міністра оборони США з політичних питань Коліна Колла останній "засудив терористичні атаки, спрямовані проти ізраїльських цивільних осіб, і підкреслив підтримку Сполученими Штатами права Ізраїлю на самооборону", - наголошується в повідомленні американського оборонного відомства.

Колл підтвердив "незмінну підтримку Міністерством оборони США якісної військової переваги Ізраїлю", а також надію американської адміністрації на відновлення спокою.

Загострення між Палестиною та Ізраїлем:

З боку Палестини почалися ракетні обстріли території Ізраїлю. Атака була здійснена на підтримку палестинських демонстрантів в Єрусалимі, які зажадали скасувати рішення ізраїльського суду про веиселении декількох палестинських сімей з їхніх будинків в населеному пункті Шейх Джаррах.

В Єрусалимі та інших ізраїльських містах відбулися зіткнення між арабами і євреями, а також з поліцією, які переросли в ракетні обстріли Ізраїлю і Палестини.

Обидві сторони заявляють про десятки загиблих людей, серед них є і діти.