Ізраїль розбомбив будинок військового лідера руху ХАМАС: опубліковано відео

Ізраїль розбомбив будинок військового лідера руху ХАМАС / Фото Reuters

Бойовики ХАМАС у ніч проти неділі продовжили обстріл Ізраїлю, а ізраїльські військові завдали нових ударів по Сектору Гази й підірвали будинок лідера ХАМАС. Найбільший з 2014 року конфлікт триває вже сьомий день.

"Сьогодні ввечері ХАМАС обстріляв центр і південь Ізраїлю великою кількістю ракет. Оператори нашої системи повітряної оборони допомагають захищати небо Ізраїлю і його жителів", - йшлося у нічному повідомленні Армії оборони Ізраїлю, повідомляє BBC.

Жителі Тель-Авіва і Беер-Шеви знову були змушені ховатися в бомбосховищах після того, як почули сирени, що попереджають про ракетний обстріл. П'ять ракет були перехоплені системою "Залізний купол" над Беер-Шевою, сім впали на відкритій місцевості, уточнила телекомпанія "Кан".

Орієнтовно 55 ракет було випущено по Тель-Авіву і центральній частині країни під час нічного обстрілу з боку ХАМАС, заявив вранці представник армії оборони Ізраїлю.

Палестинські ЗМІ своєю чергою повідомили, що ВПС Ізраїлю за останні кілька годин завдали інтенсивні авіаудари по численних цілях в Секторі Гази. Це сталося незабаром після широкомасштабного ракетного обстрілу Центральної і південної частини Ізраїлю, пише Times of Israel.

За даними ізраїльського порталу Walla, за годину ізраїльська авіація завдала понад 100 авіаударів - в основному по Північній і центральній частинах Сектора Гази.

Унаслідок одного з ударів був підірваний будинок лідера ХАМАС у Секторі Гази Яхьи Сінвара. Чи був хтось в цей час в будинку, поки не ясно. Вранці Армія оборони Ізраїлю опублікувала кадри вибуху будинку.

Влада контрольованого ХАМАС Сектора Гази повідомила в неділю про загибель 174 палестинців під час нинішньої ізраїльської військової операції. За повідомленням ізраїльських ЗМІ, в Газі стверджують, що 47 із загиблих - діти.

Крім того, за підрахунками ХАМАС, ще 1,2 тис. палестинців отримали поранення.

Водночас Ізраїль повідомив про 10 загиблих, у тому числі двох дітей.

Реакція Європи

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель скликав екстрену нараду Ради ЄС з питань зовнішньої політики. Міністри закордонних справ країн ЄС зберуться, щоб обговорити загострення конфлікту між Ізраїлем і Сектором Гази.

"Враховуючи тривалу ескалацію між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями і неприйнятне число жертв серед цивільного населення, я скликаю екстрене засідання... Ми координуватимемо й обговорюватимемо, як ЄС може найкращим чином сприяти припиненню нинішнього насильства", - висловився Боррель на своїй сторінці у Twitter.

Загострення конфлікту Ізраїлю і Палестини - про що йшлося раніше:

7 травня напередодні національного свята Ізраїлю - Дня Єрусалиму - на Храмовій горі у східній частині міста, біля мечеті Аль-Акса відбулися масові зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією із застосуванням каменів, гумових куль та сльозогінного газу. Під час заворушень постраждали кілька сотень протестувальників і десятки правоохоронців, наступними днями сутички продовжили набирати обертів.

Додатковим фактором конфлікту стала спроба виселити кілька палестинських сімей з району Єрусалиму Шейх-Джеррах, згідно з рішенням ізраїльського суду.

З 10 травня ісламістське угруповання ХАМАС, яке фактично контролює Сектор Гази, почало масові обстріли ізраїльської території. Лише за першу ніч було випущено майже 200 ракет. Ізраїльські військові відповіли бомбардуваннями об'єктів на території Сектора Гази, зокрема, баз ХАМАС і руху Ісламський джихад.

12 травня в армії Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що у відповідь на сотні ракет, випущених за останні 24 години, був здійснений "найбільший удар з 2014 року". Військові вразили низку значних терористичних цілей, у тому числі терористів у Секторі Гази.

12 травня міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що ізраїльська армія продовжить завдавати ударів по Сектору Гази до досягнення повної "тиші". Це відповідь на ракетні удари з Сектора Гази.