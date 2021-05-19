Ізраїлю і ХАМАСу запропонували укласти перемир'я: відома реакція сторін конфлікту

У ніч на 19 травня відбувся черговий обстріл південних і центральних районів Ізраїлю із сектора Гази / Фото Reuters

Єгипет через приватні канали запропонував Ізраїлю та бойовикам угруповання ХАМАС укласти угоду про перемир'я. Планувалося, що воно повинно набути чинності в четвер, 20 травня, о шостій годині ранку.

Видання The Times Of Israel писало з посиланням на палестинські джерела, що ХАМАС нібито погодився на пропозицію. Однак пізніше цю інформацію спростував член політбюро руху Іззат ар-Решек.

"Повідомлення ЗМІ протилежної сторони про те, що ХАМАС погодився на припинення вогню в четвер, неправда... Жодної угоди або конкретних термінів припинення вогню не було досягнуто", - написав ар-Решек в Twitter.

Ізраїль поки ніяк не прокоментував цю інформацію.

Тим часом пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відзвітувала про удари по об'єктах в секторі Газа за 18 травня. Повідомляється, що був атакований будинок глави дослідницького підрозділу розвідки ХАМАС в Джабалії. Крім того, було знищено притулок заступника командира батальйону Мізрахі в Хан-Юнісі.

читайте такожКонфлікт Ізраїлю та Палестини: що потрібно знати про новий виток ескалаціїТакож бомбардуванню піддалася будівля в Рафасі, що належить польовому командиру угруповання Ясиру Шейху Еліаду, і завдано удару по дому Мухуммада аль-Наджара - командира батальйону в Хан-Юнісі. Ізраїльтяни стверджують, що всі уражені цілі використовувалися ХАМАС у військових цілях.

У ніч на 19 травня відбувся черговий обстріл південних і центральних районів Ізраїлю із сектора Гази, передає телеграм-канал Рибар. Сирени повітряної тривоги були чутні в Ашкелоні та Ашдоді. Випущені з сектора Гази ракети перехоплював Залізний купол.

t.me/rybar

Загострення між Палестиною та Ізраїлем - про що раніше писав Главред:

У суботу, 15 травня, авіаударом армії Ізраїлю було зруйновано багатоповерхову офісну будівлю в секторі Гази, в якому розміщувалися офіси американської Associated Press і катарської телекомпанії Al Jazeera.

Після удару ізраїльських ВПС президент США Джо Байден терміново зателефонував прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху.

Бойовики ХАМАС в ніч на неділю продовжили обстріл Ізраїлю, а ізраїльські військові завдали нових ударів по Сектору Гази і підірвали будинок лідера ХАМАС.

Ізраїль та Палестина назвали кількість жертв внаслідок загострення конфлікту.

17 травня стало відомо, що за тиждень з сектора Гази запустили в бік Ізраїлю рекордні 3100 ракет.