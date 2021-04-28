До ексадвоката Трампа нагрянули з обшуками через справи в Україні

У адвоката Трампа пройшли обшуки / Фото Reuters

У квартирі колишнього мера Нью-Йорка і особистого адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані відбувся обшук в рамках кримінального розслідування його дій в Україні. Слідчі вилучили електронні пристрої, котрі належать Джуліані, пише The New York Times із посиланням на свої джерела

"Розслідування щодо Джуліані виросло зі справи проти уродженців Радянського Союзу (Льва Парнаса та Ігоря Фрумана, - ред.), які допомагали в його місії в Україні - добути компрометуючу інформацію про Джо Байдена і його сина Хантера, який входив до Ради директорів Української енергетичної компанії", - пише видання.

Як повідомляє The New York Times, в ході розслідування прокуратура вивчала можливі бізнесові справи Джуліані в Україні, а також його причетність до відставки експосла США в Україні Марі Йованович.

"Прокуратура з'ясовувала, чи працював Джуліані лише на Трампа, або ж і на українських чиновників або бізнесменів, які вимагали звільнення посла (Йованович, - ред.) зі своїх власних причин", - йдеться в матеріалі.

За інформацією The New York Times, прокуратура та ФБР довгий час хотіли отримати доступ до телефонів Джуліані, під час президентства Дональда Трампа необхідний ордер так і не був виданий.

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Також повідомляється, що вивчалися й зв'язки Джуліані з колишнім генеральним прокурором України Юрієм Луценком. Ексголова Генпрокуратури допомагав Джуліані в його місії з пошуку компромату на сім'ю Байденів, а також просував ідею зі звільненням Марі Йованович, зазначає The New York Times.

"Серед іншого, прокуратура вивчила розмови Джуліані на предмет отримання сотень тисяч доларів від Луценка, в явно незв'язаному (з історією навколо Байденів, - ред.) консалтинговому бізнесі, в результаті чого був складений проєкт Угоди про виплату гонорару, який так і не був реалізований", - пише The New York Times.

За словами самого Джуліані, ця угода передбачала його допомогу українській владі в пошуку вкрадених та виведених з України грошей.

"Хоча ордер на обшук не є явним звинуваченням у протиправних діях на адресу Джуліані, він показує, що розслідування вступило в нову активну фазу",- резюмує американське видання.

Розслідування проти Хантера Байдена - про що повідомлялося раніше: