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До грудня кількість смертей від COVID-19 перевищить 5 мільйонів – прогноз вчених

7 серпня 2021, 13:05

Пік смертності від коронавірусу у світі припаде на початок вересня.

коронавірус, лікарня
Зараз у світі зареєстровано 4,2 млн смертей від коронавірусу / Фото Reuters

До грудня цього року у світі від коронавірусу помре 5,3 млн осіб. Крім того, згідно з прогнозом, буде 12 млн додаткових смертей, пов'язаних із COVID-19. Про це повідомив Інститут показників та оцінки здоров'я.

Прогноз показує різницю між офіційно зареєстрованими випадками смерті від COVID-19 та додатковими випадками смерті, пов'язаними із хворобою, включаючи смертельні випадки, про які офіційно не повідомлялося, пише Bloomberg.

Американський інститут очікує, що пік смертності від коронавірусу у світі буде на початку вересня, а потім повільно знизиться. Така велика кількість смертей, за даними вчених, може спровокувати штам коронавірусу "Дельта", який викликає сплеск заражень СOVID-19.

Відзначимо, що станом на сьогодні у світі зареєстровано 4,2 млн смертей від коронавірусу.

Спалах коронавірусу в Україні – про що раніше писав Главред:

  • В РНБО попередили про те, що показники захворюваності COVID-19 в Україні можуть зрости після повернення людей з відпусток. Причиною є циркуляція штаму Дельта в сусідніх країнах. Вже у вересні-початку жовтня очікується новий спалах.
  • Голова комітету охорони здоров'я Верховної Ради Михайло Радуцький заявив, що влада розглядає два базових сценарії: оптимістичний, при якому спалах може трапитися в другій половині вересня і песимістичний – сплеск захворюваності коронавірусом може статися в першій половині серпня.
  • Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав українців вакцинуватися проти коронавірусу, щоб уникнути нового локдауну восени. Як каже глава МОЗ, школи в Україні в новому навчальному році закривати не планують, навіть у разі значного поширення коронавірусу і попаданні регіону в "помаранчеву" або "червону" зони карантину

Нагадаємо, в Україні вже створили майже 200 центрів вакцинації населення (ЦВН) проти коронавірусу. Записатися на вакцинацію в пункти щеплення можна, зателефонувавши в реєстратуру медустанови. Також через телефон або онлайн можна записатися в центр масової вакцинації. Водночас в пунктах і центрах вакцинації діятиме і жива черга.

Bloomberg Дельта коронавірус COVID-19
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