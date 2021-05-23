Підбори, обтислий комбінезон і крик до нестями: як виступив переможець фіналу Євробачення

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Рок-гурт з Риму Måneskin виступив у фіналі конкурсу Євробачення-2021 зі своєю піснею Zitti E Buoni.

До складу "Måneskin" – входять провідний вокаліст Даміано Давид, басистка Вікторія Де Анджеліс, гітарист Томас Раджі і барабанщик Ітан Торчіо. Колектив існує з 2016 року.

Гурт став відомим він після того, як у 2017 році посів друге місце в одинадцятому сезоні італійського шоу талантів X Factor.

Епатажний соліст гурту Давид Даміано виступив на сцені на підборах та в обтислому комбінезоні. Він виконував досить важку пісню у стилі рок, при цьому виступ супроводжувався вогняним шоу.