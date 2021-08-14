Кабул на межі краху: Талібан стрімко захоплює Афганістан

Талібан захоплює нові міста в Афганістані / REUTERS

Наступ талібів на столицю Афганістану Кабул - питання декількох тижнів, а весь уряд може впасти за 90 днів, йдеться в доповіді розвідки США.

У реальності в країні завжди були проблеми з необхідною кількістю військових і поліцейських, йдеться в матеріалі ВВС.

Війна в Афганістані: співвідношення сил

На папері національні сили безпеки Афганістану налічують більше 300 тисяч бійців. Афганська армія і поліція наповнені численними втратами, дезертирством і корупцією. До цього можна додати ще й проблеми з оснащенням і моральним духом.

Повітряні сили Афганістану повинні забезпечити критичну перевагу на полі бою. Але вони постійно боролися за те, щоб утримувати свої 211 літальних апаратів і екіпажі для них (останнє стало серйозною проблемою, коли таліби почали спеціально полювати на пілотів).

У свою чергу Антитерористичний центр США у Вест-Пойнті оцінює ядро талібів у 60 тисяч бійців. Разом з іншими угрупованнями і прихильниками Талібану ця цифра може зрости до 200 тисяч.

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Талібан отримує багато коштів від торгівлі наркотиками, але у нього і підтримка з-за меж Афганістану - переважно від Пакистану. А зараз таліби ще й захопили трофейну зброю та обладнання в урядових сил безпеки (у тому числі те, що свого часу постачали США). Крім того, на їхньому боці знання і розуміння місцевості.

Наступ Талібану: до чого готуватися

Літній період боїв незабаром завершиться - афганська зима ускладнить маневри сухопутних армій. Не виключено, що до кінця року в країні буде зберігатися патова ситуація, а уряд буде чіплятися за Кабул і кілька великих міст. Ситуація може навіть докорінно змінитися, якщо Талібан розколеться.

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Додамо, що співробітникам посольства США в Кабулі Наказано знищити секретні папери через побоювання, що столицю Афганістану незабаром захоплять бойовики. Про це з посиланням на розпорядження, яке керівництво розіслало працівникам дипмісії, повідомили CNN і Bloomberg.

За словами дипломатичного джерела CNN, в розвідці допустили, що Талібан може ізолювати Кабул протягом тижня або найближчих трьох днів. Однак ці дані не говорять про те, що бойовики увійдуть до столиці, додав співрозмовник телеканалу.

Раніше в розвідці США розповіли, як Росія спонсорує Талібан. Росія надала бойовикам зброю - зокрема, автомати Калашникова з пластиковими прикладами (такі приклади на АК не виробляються більше ніде в світі), нові кулемети Калашникова і протитанкові гранатомети.

Також, за даними американської розвідки, росіяни виділили талібам гроші на боротьбу з ІДІЛ. Росія підштовхує Талібан до дій біля північного кордону Афганістану, де таліби можуть легко отримувати підкріплення з Таджикистану і діяти в якості буфера проти ІДІЛ.