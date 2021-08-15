Кабул здався: Талібан захоплює увесь Афганістан, визначено дату зміни влади

Талібан захоплює Афганістан / REUTERS

В Афганістані бойовики руху Талібан почали вступати в столицю країни Кабул відразу з усіх боків.

Як повідомляє телеканал Sky news з посиланням на МВС Афганістану, загони талібів увійшли на околиці столиці.

Відзначається, що Кабул був єдиним великим містом Афганістану, ще не перейшло в руки талібів.

У той же час деяке число дипломатів ЄС в місті були переведені в секретне безпечне місце в Кабулі. Одночасно з тим триває евакуація персоналу посольства США.

Тим часом самі бойовики Талібану виступили з офіційною заявою, в якій оголосили, що загони мають намір захоплювати столицю "мирним шляхом".

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"Оскільки столиця Кабул є великим і густонаселеним містом, моджахеди ісламського емірату не мають наміру вторгатися в місто силою або війною, а, скоріше, взяти Кабул мирно. Ведуться переговори для забезпечення того, щоб перехідний процес пройшов безпечно і надійно, без шкоди для життя, власності і честі кого-небудь і без шкоди для життя кабульців", - йдеться в офіційній заяві руху.

Таліби стверджують ,що "наказали всім своїм силам стояти біля воріт Кабула, а не намагатися проникнути в місто".

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Передача влади талібам: що відомо

Додамо, що пізніше з'явилася заява в.о. глави МВС Афганістану у відповідь на пропозицію про капітуляцію від талібів: штурму Кабула не буде. Зміна влади пройде мирно заявив Саттар Мірзаквал, його відеозвернення опублікував TOLO News.

Передача влади в Афганістані відбудеться 15 серпня в президентському палаці в Кабулі, уточнює телеканал Al Arabiya.

Раніше в розвідці США розповіли, як Росія спонсорує Талібан. Росія надала бойовикам зброю - зокрема, автомати Калашникова з пластиковими прикладами (такі приклади на АК не виробляються більше ніде в світі), нові кулемети Калашникова і протитанкові гранатомети.

Також, за даними американської розвідки, росіяни виділили талібам гроші на боротьбу з ІДІЛ. Росія підштовхує Талібан до дій біля північного кордону Афганістану, де таліби можуть легко отримувати підкріплення з Таджикистану і діяти в якості буфера проти ІДІЛ.