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Кабул під владою Талібану: 12 українців залишилися на базах США і знаходяться в небезпеці - ЗМІ

17 серпня 2021, 10:16

Українці не залишають бази, а у місті "панує анархія".

Талібан
Талібан контролює державу Афганістан / Reuters

У Афганістані, який контролює угруповання Талібан, на військовій базі США залишаються 12 українців. Американці звідти вже поїхали, залишилися українці, грузини, румуни і болгари, а також індійці і британці. Таліби поводяться не агресивно, але поставили базу під охорону і вимагають здати зброю. В українців немає можливості, щоб вилетіти додому, а в МЗС обіцяють "шукати варіанти".

Як повідомляє 24 канал, сестра одного з українців, який вже 2 роки служить у Кабулі за контрактом, сказала, що американці поїхали з баз. Там залишаються українці, грузини, румуни і болгари. Всього налічується близько 40 осіб.

Наталя каже про те, що таліби вже були на базі. Поки що вони поводили себе не агресивно і забрали всю зброю. Однак попередили, що їх поведінка може змінитися. Інформація про вилучення зброї не підтверджується іншими джерелами.

"Сьогодні таліби нормальні, а завтра вони можуть подумати, що ці хлопці – ті, хто проти них воював на боці американців. Їх перших візьмуть у полон", - сказала сестра одного з українських військових.

Вказується, що українські військові не залишають бази, том що у місті "панує анархія".

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Один з тих українців, які залишилися у Кабулі, розповів Обозревателю про те, що на базі близько 400 осіб. Крім українських громадян, там ще й румуни, болгари, грузини, а також індійці і британці.

Згідно з даними співрозмовника видання, учасники організації Талібан наразі не проявляють жорстокості до українців та інших іноземних громадян. Але вони вже поставили базу під охорону і вимагають здачі зброї. Військові відмовляються виконувати вимогу.читайте такожТалібан захопив владу у Афганістані: РФ і Китай готові визнати режим, а бойовиків привітав ХАМАС

"Постійно вимагають, щоб ми здали зброю. Але якщо на це підемо, що буде потім – велике питання", - сказав українець.

Військовий додав, що ситуація з поверненням додому ускладнюється обстановкою на дорозі з бази в аеропорт, а також відсутністю авіалайнера, на якому можна відправитися в Україну.

Як підкреслюється у повідомленні, українці з військової бази США у Кабулі вже встановили контакти з посольством України в Таджикистані, до компетенції якого входять питання Афганістану. Дипломати кажуть, що шукають варіанти, на якому літаку можна відправити українців додому.

Ситуація у Афганістані

Сполучені Штати Америки прийняли рішення вивести свої війська з Афганістану. Американський військовий контингент повинні вивести з території країни до 31 серпня.

15 серпня угруповання Талібан зробило заяву щодо захоплення Кабула - столиці Афганістану. Глава держави змушений був рятуватися втечею.

Представник Талібану Мухаммед Наїм оголосило те, що багаторічний збройний конфлікт у Афганістані завершено.

16 серпня помічник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван сказав, що Байден зробив правильний вибір, ухваливши рішення вивести війська з Афганістану. Афганська армія не могла своїми силами протистояти талібам, подальше перебування там американців позбавлене усілякого сенсу.

Колишній глава ЦРУ Девід Петреус заявив, що виведення військ США з Афганістану призведе до катастрофи не тільки для Америки, але і для союзників Вашингтона. На його думку, відтепер Штатам загрожуватимуть бойовики Талібану.

viber
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