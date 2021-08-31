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Кабул залишив останній американський військовий літак: 20-річну присутність США в Афганістані завершено

31 серпня 2021, 07:31
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Останні літаки США, що здійснювали евакуацію людей, вилетіли з аеропорту Кабула за хвилину до півночі 31 серпня. Тепер він переходить під контроль Талібану.

Афганістан, військові
Військові США вийшли з Афганістану/ Фото Reuters

Опівночі 31 серпня завершилася 20-річна військова присутність США в Афганістані. Американська армія завершила виведення свого контингенту з країни, аеропорт Кабула був останнім об'єктом в Афганістані, що перебував під контролем армії США, тепер він переходить під контроль руху Талібан, який захопив владу в країні.

Як повідомив глава центрального командування ЗС США Френк Маккензі, останні американські військові літаки вилетіли з Кабула за хвилину до півночі. На облавку перебувала остання вивезена звідти група військових і дипломатів, передає CNN.

"Повідомляю про завершення виведення наших сил з Афганістану і про завершення нашої операції з евакуації громадян США, громадян третіх країн, а також афганців, які опинилися в небезпеці ", - сказав Маккензі.

Талібан відсвяткував вихід військ США пострілами у небо

Бойовики Талібану відсвяткували вихід американських військ з Афганістану пострілами з гармат у небо і салютами з автоматичної зброї, передає Associated Press.

Офіційний представник Талібану Забіхулла Муджахід заявив, що тепер країна перебуває повністю під їхнім контролем.

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"Американські солдати залишили кабульський аеропорт, і наша країна отримала повну незалежність", - сказав Муджахід.

"Останні п'ять літаків полетіли, все скінчено! Я не можу висловити своє щастя словами... Наші 20 років жертвопринесення спрацювали", - заявив боєць талібів Хемад Шерзад.

Зазначимо, що після виходу американських військ з країни Талібан контролює весь Афганістан, за винятком гірської провінції Панджшер. Там кілька тисяч місцевих бойовиків і залишки зруйнованих сил безпеки Афганістану пообіцяли чинити їм опір. У свою чергу, таліби заявляють, що хочуть знайти там мирне рішення.

Блінкен заявив про нову главу у відносинах США і Афганістану

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США призупинили дипломатичну присутність в Афганістані. Дипломати тепер працюватимуть з Катару, зокрема, проводитимуть консульську роботу та адміністрування гуманітарної допомоги, передає Reuters.

"Почалася нова глава у відносинах Америки з Афганістаном. Це та глава, в якій ми будемо вести нашу дипломатію", - сказав він.

Ентоні Блінкен
Ентоні Блінкен / Фото Reuters

Блінкен додав, що США і далі робитимуть все можливе для евакуації американців, афганців та інших іноземних громадян з Афганістану.

"Ми продовжимо наші невтомні зусилля, щоби допомогти американцям, іноземним громадянам і афганцям залишити Афганістан", - сказав він.

Він також додав, що Вашингтон шукає способи, завдяки яким американці та інші іноземці зможуть залишити Афганістан по суші.

"У нас немає ілюзій, що все це буде легко або швидко", - сказав він.

За його словами, в Афганістані залишилося близько 100 американців, які не встигли виїхати. Всього США евакуювали понад шість тисяч американців.

Ситуація в Афганістані - про що раніше писав Глоаред:

  • США після 20-річного перебування в Афганістані ухвалили рішення про виведення своїх військ з країни.
  • Талібан стрімко захопив владу в Афганістані. 15 серпня бойовики угруповання заявили про контроль над Кабулом. Президент країни змушений був рятуватися втечею.
  • Афганістан охопила паніка. Люди намагалися втекти з країни. 16 серпня світ облетіли шокуючі кадри – афганці штурмували американський транспортний літак в аеропорту Кабула.
  • 26 серпня у Кабулі прогриміли вибухи. Відповідальність за атаку на аеропорт Кабула взяла на себе терористична організація "Ісламська держава" (ІДІЛ).
  • Президент США Джо Байден звернувся до нації після терактів у столиці Афганістану. Він взяв на себе відповідальність за подію і віддав наказ готувати удари по лідерах і позиціях терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ) після терактів.
  • 28 серпня британські війська завершили евакуацію мирних жителів з Афганістану. Як повідомив головнокомандувач збройними силами генерал Нік Картер, всіх вивезти з країни не вдалося.
  • Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо Афганістану - вона закликає талібів не заважати жителям країни та іноземцям залишити країну. Документ підтримали 13 з 15 постійних членів Радбезу. Росія і Китай утрималися.
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