Як порівнювати Запорожець і Tesla: американський капітан розвінчав міф про міць армії РФ

Гаррі Табах порівняв армії НАТО і Росії / Фото Reuters

Капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах вважає, що армію НАТО і армію Російської Федерації немає сенсу порівнювати, тому що вони перебувають на абсолютно різних рівнях розвитку.

"Порівнювати ці армії - це як порівнювати Запорожець з Tesla. Думаю, різниця навіть більша. Це не лыше високі технології, танки, літаки або кількість військових. Сьогодні ми так не воюємо, сьогодні ми так не дивимося. Це також професіоналізм, рівень навчання військових, їхня освіта, їхній досвід, рівень життя", - сказав Табах в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Крім того, важливу роль відіграють союзники й партнери.

"Може бути, сьогодні США й Туреччина не такі вже хороші партнери, але вони все одно в НАТО, все одно працюють разом. Але у Росії немає ані партнерів, ані союзників. У неї немає високих технологій та професіоналізму. Нічого подібного немає. Це величезний відрив", - вважає він.

При цьому Табах зазначив, що Україна створила безпілотник, який нічим не гірший, а навіть кращий за турецькі безпілотники. Не всі компоненти БПЛА українські, але, за його словами, якраз в цьому і полягає співпраця, інтеграція.

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"У чому проблема Росії, чому їхні літаки не можуть літати? Тому що у них компоненти західні, вони під санкціями - все, вони зупинилися. Армія України сьогодні не армія 2014 року. І російські генерали це прекрасно розуміють", - резюмував колишній військовий.

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Як повідомляв Главред, в кінці квітня 2021, коли РФ стягнула до українських кордонів свої війська, військовий експерт Олег Жданов заявив, що ці сили здатні просунутися вглиб території України максимум на 200-250 км, але за умови, що удар всіх трьох армій буде зосереджений в одному напрямку. Експерт не виключив, що одна армія піде на відволікаючий удар, а дві – на основний.