Як у Мінську садили літак Ryanair: опублікована стенограма перемовин

Диспетчер рекомендував пілоту літака Ryanair приземлитися у Мінську / Reuters

У опублікованій департаментом авіації Білорусі розшифровці розмови пілота і диспетчера мова йшла про те, що диспетчер рекомендував екіпажу літака Ryanair приземлитися у Мінську через повідомлення про нібито бомбу на борту. Однак державне білоруське телебачення показало ситуацію таким чином, що нібито саме екіпаж прийняв рішення приземлитися у столиці Білорусі.

Як повідомляє Медиазона, 24 травня на білоруському телеканалі ОНТ з'явився сюжет, в якому був розшифрований один з фрагментів перемовин пілота літака Ryanair і диспетчера аеропорту Мінська. Голос за кадром стверджує, що, мовляв, "пілот конкретно і чітко дає зрозуміти, що ініціатива приземлятися у Білорусі – з боку екіпажу".

При цьому, держ ТБ Білорусі, зазначає видання, замінило слова диспетчера словами пілота літака при розшифровці розмови. Фрагмент з такою ж подачею інформації було опубліковано й іншим державним телеканалом - Білорусь-1.читайте такожНад Білоруссю зникли літаки: через "піратство" Лукашенка майже всі летять в обхід

Видання наводить розшифровку перемовин диспетчера і пілота літака, яку опублікував Департамент авіації.

Диспетчер : RYR 1TZ, до Вашого відома, у нас є інформація від спецслужб, у вас бомба на борту, і вона може бути активована над Вільнюсом.

Пілот : Вас зрозумів.

Диспетчер : з метою безпеки ми рекомендуємо вам приземлитися у UMMS (Національний аеропорт Мінськ).

Пілот: Гаразд... це... Зрозуміло... дайте нам новий курс, будь ласка.

Пілот: Бомба... звідки прийшло це повідомлення? Звідки у вас інформація про це?

Диспетчер : Співробітники Служби безпеки аеропорту повідомили, що отримали електронного листа.

Пілот : Служба безпеки аеропорту Вільнюса або Греції?

Диспетчер : Лист було направлено до кількох аеропортів.

Пілот : Вас зрозумів.

Пілот : Знову ж таки, ця рекомендація про перенаправлення до Мінська звідки взялася? Від кого вона прийшла? Від компанії? Вона виходила від керівництва аеропорту вильоту або аеропорту прибуття?

Диспетчер : Це наші рекомендації.





Інцидент з рейсом Ryanair у Мінську