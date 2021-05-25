Як у Мінську садили літак Ryanair: опублікована стенограма перемовин

Державне телебачення Білорусі спотворило перемовини диспетчера і пілота літака рейсу Ryanair, стверджують журналісти.
У опублікованій департаментом авіації Білорусі розшифровці розмови пілота і диспетчера мова йшла про те, що диспетчер рекомендував екіпажу літака Ryanair приземлитися у Мінську через повідомлення про нібито бомбу на борту. Однак державне білоруське телебачення показало ситуацію таким чином, що нібито саме екіпаж прийняв рішення приземлитися у столиці Білорусі.
Як повідомляє Медиазона, 24 травня на білоруському телеканалі ОНТ з'явився сюжет, в якому був розшифрований один з фрагментів перемовин пілота літака Ryanair і диспетчера аеропорту Мінська. Голос за кадром стверджує, що, мовляв, "пілот конкретно і чітко дає зрозуміти, що ініціатива приземлятися у Білорусі – з боку екіпажу".
При цьому, держ ТБ Білорусі, зазначає видання, замінило слова диспетчера словами пілота літака при розшифровці розмови. Фрагмент з такою ж подачею інформації було опубліковано й іншим державним телеканалом - Білорусь-1.читайте такожНад Білоруссю зникли літаки: через "піратство" Лукашенка майже всі летять в обхід
Видання наводить розшифровку перемовин диспетчера і пілота літака, яку опублікував Департамент авіації.
Диспетчер: RYR 1TZ, до Вашого відома, у нас є інформація від спецслужб, у вас бомба на борту, і вона може бути активована над Вільнюсом.
Пілот: Вас зрозумів.
Диспетчер: з метою безпеки ми рекомендуємо вам приземлитися у UMMS (Національний аеропорт Мінськ).
Пілот: Гаразд... це... Зрозуміло... дайте нам новий курс, будь ласка.
Пілот: Бомба... звідки прийшло це повідомлення? Звідки у вас інформація про це?
Диспетчер: Співробітники Служби безпеки аеропорту повідомили, що отримали електронного листа.
Пілот: Служба безпеки аеропорту Вільнюса або Греції?
Диспетчер: Лист було направлено до кількох аеропортів.
Пілот: Вас зрозумів.
Пілот: Знову ж таки, ця рекомендація про перенаправлення до Мінська звідки взялася? Від кого вона прийшла? Від компанії? Вона виходила від керівництва аеропорту вильоту або аеропорту прибуття?
Диспетчер: Це наші рекомендації.
Інцидент з рейсом Ryanair у Мінську
- Авіалайнер компанії Ryanair 23 травня після попередження Білорусі про те, що на борту літака "знаходиться бомба", здійснив вимушену посадку у Мінську. Однак вибухових пристроїв в лайнері не виявили.
- Рейсом, який прямував їх Афін до Вільнюса, летів білоруський опозиційний блогер, засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич. Його разом з дівчиною Софією Сапегою затримали білоруські силовики.
- У зв'язку з інцидентом Євросоюз закликав авіаперевізників Європи припинити польоти в небі над Білоруссю. Білоруським компаніям також закриють доступ до повітряного простору європейських держав. У ЄС вимагають від Мінська звільнити Протасевича і Сапегу.