Як яблуко: найменша у світі дитина поїхала додому після 13 місяців у лікарні

Квек Юй Сюань з батьками / ВВС

Найменшу дитину в світі, яка народилася 13 місяців тому в Сінгапурі, виписали з лікарні, після року інтенсивного лікування.

Як пише ВВС, дівчинка на ім'я Квек Юй Сюань важила всього лише 212 г, а її зріст був 24 см. Вона була, як яблуко, з'явившись на світ на 25 тижні вагітності.

Дівчинка народилася за допомогою кесаревого розтину з діагнозом прееклампсія. Це - небезпечне високий кров'яний тиск через що можуть пошкодитися важливі для життя органи. Крім цього, хвороба загрожувала смертельною небезпекою не тільки дитині, але і її матері, тому пологи були екстреними.

На сьогоднішній день дівчинка важить вже 6,3 кг.

Однак у неї ще діагностовано хронічне захворювання легенів.

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Вартість лікування Квек Юй Сюань досягла 400 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше у Львові медики врятували життя 14-річній дівчинці, якій довго не могли встановити правильний діагноз. Новоутворення було дуже близько до основних судин селезінки, що становило великий ризик видалення всього органу. У зв'язку з цим медики вирішили провести операцію за допомогою роботичної системи Da Vinci.

Також раніше троє маленьких щасливчиків зі столичного Охматдиту, які провели в лікарні два-три роки вирушили додому. Дітям провели трансплантацію нирок. З лікарні виписали 9-річну Дашу з Білої Церкви, її однолітка Давида з Рівного та 14-річну Настю з Черкаської області. У дітей були вроджені вади розвитку нирок в термінальній стадії. Всі вони жили по два-три роки в Охматдиті, оскільки потребували гемодіалізу.