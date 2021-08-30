Яка вакцина ефективніша і чи потрібна бустерна вакцинація світу: ізраїльський лікар дав відповідь

Вакцинація знижує ризики важкого перебігу коронавірусу / Getty Images

В Ізраїлі почали застосовувати третю дозу вакцини від коронавірусу і впевнені, що це позитивно позначиться на кількість важко хворих. Адже незважаючи на те, що щеплені заражаються COVID-19, хвороба протікає в легшій формі, ніж у невакцинованих.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL повідав лікар-анестезіолог, відповідальний за клінічні дослідження препаратів від COVID-19 і постковідних уражень в одній з ізраїльських компаній Борис Бриль.

За його словами, всі вакцини однаково захищають від нових штамів інфекції 21 століття. Однак є дві найефективніших.

Лікар стверджує, що кількість інфікованих не варто приймати як надважливу інформацію. Адже важливіше кількість хворих і госпіталізованих - тих, у кого є симптоми і захворювання протікає важко. А ПЛР-тест - це тільки галочка про те, що людина перехворіла вірусом і в її організмі виробилися антитіла.

Це він аргументує тим, що в країні з великою кількістю літніх людей і великою щільністю населення досі нічого не зачинено на карантин.

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Стосовно третьої дози щеплення, так званої бустерної вакцинації, то згідно з науковою роботою, опублікованою в журналі Nature, потреби в ній немає. Такий крок не знижує ризику розвитку захворюваності.

Тим паче, що бустерна вакцинація проводиться не менше, ніж через 5 місяців після основної, коли рівень захисту починає знижуватися.

Також лікар розповів, що найбільш ефективна проти Дельта-штаму вакцина Moderna. Однак він стверджує, що і SinoVac може виявитися ще ефективнішим.

Щодо вакцини Pfizer вже вивчено 1,7 мільйона вакцинованих. Виявилося, що побічні ефекти при вакцинації даним препаратом мінімальні. Серед них:

міокардит - 7 випадків на 100 тисяч осіб у віці від 20 до 30 років,

оперізуючий лишай - 16 випадків на 100 тисяч вакцинованих.,

збільшення лімфатичних вузлів - 78 випадків на 100 тисяч осіб,

апендицит - 25 випадків на 100 тисяч осіб.

Ізраїльський лікар закликає світове суспільство не зволікати з вакцинацією, адже тільки таким чином можна вберегти себе і близьких від фатальних наслідків.

Нагадаємо, нещодавнє дослідження ізраїльських і американських вчених показало, що застосування вакцини від коронавірусу компаній Pfizer Inc і BioNTech SE підвищує ймовірність виникнення захворювань серця. Зокрема, мова йде про міокардит. При цьому, у хворих коронавірусом ця загроза в рази вища.