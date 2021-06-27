Кандидати на заміну Меркель пригрозили Кремлю зупинкою Північного потоку-2

Будівництво Північного потоку-2 / Reuters

Ймовірні наступники Ангели Меркель на посаді німецького канцлера заявили про готовність припинити транспортування російського газу по газопроводу Північний потік-2 - якщо Москва порушить зобов'язання перед Україною. Про це повідомляє портал Deutsche Welle.

C вищевказаними заявами виступили кандидати в канцлери Німеччини від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Армін Лашет і від Соціал-демократичної партії (СДПН) Олаф Шольц.

За словами Лашета, було чітко погоджено, що цей проект Північний потік-2 не повинен працювати за рахунок України.

"Якщо президент (РФ) Путін не буде дотримуватися цього правила і буде використовувати його проти України, його (газопровід - Главред) можна зупинити в будь-який час-навіть тоді, коли газопровід буде готовий, адже тоді основа для бізнесу відпаде. Настільки просто", - сказав він.

У свою чергу Шольц заявив: хоча Путін бачить в цьому проекті і економічну, і політичну вигоду, то Німеччина розглядає Північний потік-2 "чисто економічно".

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"Погіршення транзиту газу та безпека України матимуть наслідки для можливого транзиту через завершений у майбутньому газопровіді", - сказав Шольц.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американською делегацією в Києві закликав США і Євросоюз зупинити запуск російського газопроводу Північний потік-2. За його словами, робота трубопроводу буде нести загрозу національній безпеці української держави.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що згідно з даними розвідки, Росія після добудови першої нитки ПП-2 може піти на провокації проти України.