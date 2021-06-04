Канонада і стовп диму: у Сербії гримлять потужні вибухи на складах боєприпасів

Вибухи в Сербії / скріншот

У Сербії у районі міста Чачак в ніч на п'ятницю, 4 червня, прогриміли вибухи на складах боєприпасів на фабриці Слобода, яка спеціалізується на виробництві артилерійських боєприпасів.

Як пише місцеве видання Vecernje Novosti, у житлових будинках неподалік мешканців тріснули шибки.

Вибухи на фабриці в Чачаку були чутні і в ранкові години п'ятниці.

За словами місцевих жителів, багатьом довелося спішно покинути свої будинки. Деякі порівнювали ситуацію з війною.

Як розповів мер Чачака Мілун Тодорович, евакуйовані 30 працівників компанії і місцеві жителі.

У той же час працівників заводу, які були на третій зміні, успішно евакуювали, жертв НП вдалося уникнути.

Олександра Цирович, працівниця, яка перебувала на заводі в момент вибуху, розповіла: "Я працювала з ще сімома колегами в цеху, коли стався вибух. Нам вдалося вибратися, дійти до будівлі і увійти в бетонний підвал. У цій будівлі немає вікон, воно буквально зарите в землю".

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Вибухи на складах з боєприпасами в Чехії:

16 жовтня 2014 року в селі Врбетіце Злинського краю сталася серія вибухів на складах боєприпасів.

На складі № 16, яку орендувала остравська фірма Imex Group, зберігалося 12,8 тонни боєприпасів різних видів. Він вибухнув у жовтні 2014 року, забравши життя двох співробітників компанії.

Ця ж фірма орендувала у вербетицькому складському комплексі і склад № 12, який вибухнув два місяці по тому.

У суботу, 17 квітня, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів.