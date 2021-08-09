Катастрофа неминуча: в ООН заявили, що Земля нагрівається рекордними темпами

Апокаліпсис вже близько / pixabay.com

Міжурядова група експертів зі зміни клімату заявила, що Земля нагрівається швидше, ніж передбачалося раніше. В такому випадку можливість уникнути катастрофічних наслідків зменшується, йдеться в звіті вчених, над яким вони працювали 8 років.

Середня температура в світі піднялася на 1,1 градуса за Цельсієм. Це говорить про те, що планета нагріється на 1,5 градуса вже до 2040 року. А якщо викиди вуглецю не скоротяться найближчим часом, то критичний поріг в 1,5 градуса буде подолано набагато раніше.

Зміни температури погублять клімат, який буде супроводжуватися тепловими хвилями, більш інтенсивними штормами, посухами, повенями і пожежами, які вже охопили Західну Європу і США.

Земля зміниться до невпізнання: ймовірні обвали льодовиків і більш масштабні пожежі.

За словами експертів, поглиначі викинутого людством СО2, якими є ліси, океани і грунт, перенасичені і не можуть врятувати людство від наслідків його ж діяльності, яка сприяє нагріванню планети.

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Атлантична меридіональна перекидаюча циркуляція – (АМОС) - система течій, яка переносить тепло з тропіків в північну півкулю істотно уповільнена і це вже позначається на атмосфері. А якщо вона зупиниться повністю, то європейські зими стануть суворішими, а рівень води в Північній Атлантиці підніметься до двох метрів вже до 2300 року. Але через танення льодовикових щитів рівень океану може піднятися до двох метрів вже до 2100 року.

В ООН підтвердили дану інформацію. За словами генсека організації Антоніу Гутерріша, це - "червоний код для людства".

"Єдиний спосіб запобігти перевищенню цього порогу - це терміново активізувати наші зусилля і йти найамбітнішим шляхом", - підсумував Гутерріш.

Трохи про аномалії природи в 2021 році:

У світі фіксується рекордна спека, яка провокує масштабні лісові пожежі. Останнім часом від великого вогню постраждали Туреччина, Греція і російська Якутія.

Тим часом, в Бразилії і ПАР навпаки фіксується хвиля рекордно холодного повітря для цих країн. У Бразилії навіть випав сніг.

Раніше Європа страждала від потужних злив, які затопили вулиці і цілі міста. Україна також потрапила в осередок негоди: найбільш постраждали Київ і Одеса. Також підтопленими були Маріуполь і Хмельницький, раніше Дніпро, а тепер і Чернівці. А ось у Херсоні через сильну спеку садівники почали достроково збирати врожай.