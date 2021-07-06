Катастрофа літака на Камчатці: з'явилося перше фото з місця трагедії

Перше фото з місця катастрофи / Фото : t.me/breakingmash

Сьогодні було оприлюднено перше фото з місця аварії пасажирського літака Ан-26 на Камчатці. За попередньою інформацією, літак врізався в скелю на висоті в 230 метрів. Як повідомляє Telegram-канал Mash, темна пляма на фото-місце удару.

У свою чергу екстрені служби повідомляють, що від удару його розірвало на дві частини і почалася пожежа. Шансів на порятунок не було.

СК розглядає кілька версій катастрофи:

погані погодні умови,

технічні несправності повітряного судна

помилка пілотування.

Раніше Главред повідомляв про те, що сьогодні вранці літак Ан-26, що здійснював рейс Петропавловськ-Камчатський, зазнав аварії біля півострова Камчатка. На борту перебували 28 осіб.

Відомо, що літак впав у море. За попередньою інформацією, літак зачепив гору під час посадки через погану видимість і зник з радарів в 10 кілометрах від пункту призначення.