Мережу "підірвали" діти, які каталися на гойдалках на тлі палаючого будинку в Пітері

Діти, які в Пітері на тлі палаючого будинку катаються на гойдалці / скріншот

У Кіровському районі Санкт-Петербурга на відео потрапили діти, які незворушно каталися на гойдалках на тлі палахкотливого будинку. Місцеві жителі до подібних фаєр-шоу звикли і кажуть, що це сьома НС за останній час.

"Знову в цьому смітнику пожежа, і, найімовірніше, саме в кімнаті, де бухають малолітки. Безтурботність дітей на гойдалках посміхнула, звичайно", – прокоментувала відео одна з користувачок мережі.

Як повідомляють російські ЗМІ, пожежа сталася на проспекті Страйків, 172 в середу, 4 серпня.На третьому поверсі покинутої будівлі горіло сміття на площі 30 квадратних метрів. Пожежники впоралися з вогнем за півгодини, про постраждалих не повідомлялося.

Раніше на відео потрапила епічна ДТП у Києві. На Севастопольській площі пасажири штовхали тролейбус, а він врізався в Nissan, який намагався об'їхати громадський транспорт. Ймовірно тролейбус поламався, і добрі самаритяни вирішили допомогти водієві.

Також вірусним стало відео, на якому одесит врятував пташку від спеки. Небайдужий місцевий житель поливав пернатою водою і обдував, намагаючись привести його до тями.