"Казанський стрілець" розповів, як вижив рідних з квартири

Затриманий визнав, що отримував задоволення від того, що принижував родичів.
Затриманий за підозрою у масовому вбивстві в гімназії в Казані Ільназ Галявієв заявив, що з початку квітня 2021 року почав жити один у двокімнатній квартирі, а до цього з ним проживали мати, батько та брат.
Підозрюваний під час допиту сказав, що спеціально шумів вдень та вночі, сильно стукав дверима, дізнався Telegram-канал LIFE SHOT.
Галявієв також сказав, що йому подобалося принижувати рідних.
"...Кому належить ця квартира, я не знаю. У цій квартирі проживаю один з 1 квітня 2021 року до нинішнього часу. До цього зі мною у цій квартирі проживали мама..., батько..., брат, учень, який факультет та курс, не пам'ятаю, оскільки не цікавився", – говорив хлопець.
Затриманий додав, що мати, батько й брат втрьох від нього переїхали на свою іншу квартиру.
"...Їх переїзд був пов'язаний з тим, що вони всі втрьох були незадоволені тим, як я жив, те, що шумів у квартирі і вдень, і вночі, голосно слухав рок-музику й стукав сильно дверима. Я робив все це спеціально й навмисно, оскільки мені подобалося їх принижувати", – додав Галявієв.
За словами підозрюваного, він отримував задоволення від того, що його вчинки не подобаються родичам.
читайте такожСтало відомо, чим хворів "казанський стрілець""...Перед від'їздом батьки сказали мені, що їдуть від мене назавжди й залишають мене одного у квартирі. Я не був проти. З того моменту я проживав у квартирі один. Іноді до мене у квартиру приходили батьки й приносили мені їжу, потім знову йшли", – пояснив хлопець.
Галявієв сказав, що його матері 54 роки, вона обіймає пост старшого касира банку, а батькові – 56 років, і він працює на сміттєвозі.
Слідство призначить затриманому психолого-психіатричну експертизу, пише ТАСС з посиланням на джерело у правоохоронних органах.
Що сталося в Казані-головні подробиці
- У Казані 11 травня зловмисник влаштував стрілянину в гімназії №175, є дев'ять жертв – семеро учнів та двоє дорослих. Постраждали десятки осіб. За відомостями ЗМІ, в гімназії також був вибух.
- У скоєнні нападу звинуватили колишнього учня гімназії – 19-річного Ільназа Галявієва.
- Під час допиту затриманий говорив, що ненавидів людей та усвідомив себе богом. За словами підозрюваного, пізніше у ньому "почав пробуджуватися монстр".
- Журналісти дізналися, що хлопець визнав свою провину.
- Галявієв жив у Казані у квартирі, яка знаходиться на вул. Туганлик.
- Після стрілянини в гімназії розпочато провадження за ч. 2 ст. 105 Кримінального кодексу Росії – (вбивство двох і більше осіб). Хлопцеві загрожує довічне ув'язнення.
- Пізніше, 12 травня, суд обрав Галявієву запобіжний захід – арешт на два місяці.