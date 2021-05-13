УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Казанський стрілець" розповів, як вижив рідних з квартири

13 травня 2021, 09:16
Прослухати новину
Зупинити

Затриманий визнав, що отримував задоволення від того, що принижував родичів.

Галявієв вижив з квартири мати, батька й брата
Ільназ Галявієв вижив з квартири мати, батька й брата / Reuters

Затриманий за підозрою у масовому вбивстві в гімназії в Казані Ільназ Галявієв заявив, що з початку квітня 2021 року почав жити один у двокімнатній квартирі, а до цього з ним проживали мати, батько та брат.

Підозрюваний під час допиту сказав, що спеціально шумів вдень та вночі, сильно стукав дверима, дізнався Telegram-канал LIFE SHOT.

Галявієв також сказав, що йому подобалося принижувати рідних.

"...Кому належить ця квартира, я не знаю. У цій квартирі проживаю один з 1 квітня 2021 року до нинішнього часу. До цього зі мною у цій квартирі проживали мама..., батько..., брат, учень, який факультет та курс, не пам'ятаю, оскільки не цікавився", – говорив хлопець.

Затриманий додав, що мати, батько й брат втрьох від нього переїхали на свою іншу квартиру.

"...Їх переїзд був пов'язаний з тим, що вони всі втрьох були незадоволені тим, як я жив, те, що шумів у квартирі і вдень, і вночі, голосно слухав рок-музику й стукав сильно дверима. Я робив все це спеціально й навмисно, оскільки мені подобалося їх принижувати", – додав Галявієв.

За словами підозрюваного, він отримував задоволення від того, що його вчинки не подобаються родичам.

читайте такожСтало відомо, чим хворів "казанський стрілець""...Перед від'їздом батьки сказали мені, що їдуть від мене назавжди й залишають мене одного у квартирі. Я не був проти. З того моменту я проживав у квартирі один. Іноді до мене у квартиру приходили батьки й приносили мені їжу, потім знову йшли", – пояснив хлопець.

Галявієв сказав, що його матері 54 роки, вона обіймає пост старшого касира банку, а батькові – 56 років, і він працює на сміттєвозі.

Слідство призначить затриманому психолого-психіатричну експертизу, пише ТАСС з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Що сталося в Казані-головні подробиці

  • У Казані 11 травня зловмисник влаштував стрілянину в гімназії №175, є дев'ять жертв – семеро учнів та двоє дорослих. Постраждали десятки осіб. За відомостями ЗМІ, в гімназії також був вибух.
  • У скоєнні нападу звинуватили колишнього учня гімназії – 19-річного Ільназа Галявієва.
  • Під час допиту затриманий говорив, що ненавидів людей та усвідомив себе богом. За словами підозрюваного, пізніше у ньому "почав пробуджуватися монстр".
  • Журналісти дізналися, що хлопець визнав свою провину.
  • Галявієв жив у Казані у квартирі, яка знаходиться на вул. Туганлик.
  • Після стрілянини в гімназії розпочато провадження за ч. 2 ст. 105 Кримінального кодексу Росії – (вбивство двох і більше осіб). Хлопцеві загрожує довічне ув'язнення.
  • Пізніше, 12 травня, суд обрав Галявієву запобіжний захід – арешт на два місяці.

Новини Казані Ільназ Галявієв
Зараз ви переглядаєте новину «"Казанський стрілець" розповів, як вижив рідних з квартири». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Зменшує переїдання і захищає серце: названо продукт, що продовжує життяЗменшує переїдання і захищає серце: названо продукт, що продовжує життя Як відлякати комарів натуральними засобами і в чому небезпекаЯк відлякати комарів натуральними засобами і в чому небезпека Позитив розкрив сімейний стан після розлучення з подругою КаменськихПозитив розкрив сімейний стан після розлучення з подругою Каменських Вчені б'ють на сполох через загрозу нового вибуху на ЧАЕСВчені б'ють на сполох через загрозу нового вибуху на ЧАЕС З якими чоловіками у жінок найпотужніші оргазми - відповідь вченихЗ якими чоловіками у жінок найпотужніші оргазми - відповідь вчених

Останні новини

08:48
Назад в СРСР: чим Україні загрожує введення маржі на дизпаливо і бензин
08:21
Ще більше нових хворих: коронавірус в Україні знову прискорився Відео
07:59
Ізраїль відкинув пропозицію про перемир'я і почав атаку на сектор Гази Відео
07:57
Байден розкрив, про що хоче поговорити на зустрічі з Путіним Відео
07:45
Танки на Київ: астролог назвав місяць можливого нападу Путіна
Реклама
07:29
Бив пістолетом по голові: Медведчук мало не потрапив за ґрати через побиття підлітка Відео
07:13
"Медведчук піде по трупах": спливла скандальна історія з минулого кума Путіна Відео
07:10
"Зараз поллється": у Волочкової "чебурек" з'їв труси у відповідальний момент
06:40
Медведчуку "світить" ще одна стаття: у генпрокурора розповіли, що розслідують Відео
06:36
Медведчук контратакуватиме Зеленського Погляд
06:02
Кава проти похмілля: правда про те, чи допомагає він Відео
05:28
Чоловіки не плачуть, а виходять покурити - яким вийшов фільм Гнів людський Відео
05:23
У ДПСУ припустили напад Росії на Україну і розкрили план у відповідь Відео
05:02
Як привітати з Днем фрілансера 14 травня: привітання та листівки Відео
04:49
Вчені розповіли, яка речовина потрібна для нормальної роботи серця Відео
04:45
Політик попередив Україну про небезпеку і назвав сценарії удару по Росії Відео
04:26
Чим закінчиться конфлікт Ізраїлю і Палестини: експерт дав прогноз Відео
03:49
Астролог: завдання Навального – розібрати Росію на запчастини
03:02
Експерт пояснив, кому в Білорусі вигідна смерть Лукашенка Відео
02:16
Співачка Глюкоза в прозорій білизні спокусливо показала квіточку
Реклама
01:37
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 14 травня 2021 року: загрози, і як не згоріти від сорому Відео
00:55
Як привітати з Днем ангела Тамари 2021: привітання, листівки
00:19
Вірусолог розгромила страшилку щодо індійського штаму COVID-19: чи загрожує Україні "чорний грибок" Відео
13 травня, четвер
23:51
"Деградація і недоумство": лідер путінської партії образив владу України через Медведчука Відео
22:56
Колишня солістка гурту "Тату" рветься до Держдуми та переживає за жінок Відео
22:28
Макаревич висловився чий борщ та порівняв його з польською горілкою
22:27
Чому окремо потрібно лікувати постковидний синдром - відповідь медиків Відео
22:09
"Якщо буде рак, я не здивуюся": лікар розповіла про один з видів паління Відео
22:08
ОБСЄ б'є на сполох через дії Путіна в анексованому Криму Відео
22:03
Вбивчий удар: чи піде Зеленський до кінця у справі Медведчука Погляд
21:47
Які симптоми у "нерозпізнаного" серцевого нападу: лікар дав відповідь Відео
21:40
Динамо обіграло Зорю і завоювало Кубок України Фото
21:35
У столичному метрополітені відреагували на обшуки Відео
21:27
Байден зробив заяву щодо ситуації з Росією і Colonial Pipeline Відео
20:54
Справа Медведчука: суд обрав куму Путіна запобіжний захід
20:48
Казанський вбивця холоднокровно розповів, як "цілився дітям у голови" Відео
20:45
Речі, які змушують жінок після 40 років почуватися старими Відео
20:34
У Зеленського оголосили Росії, Франції та Німеччини про ініціативу щодо Донбасу Відео
20:25
Названо найпопулярніші сайти серед українців: інфографіка
20:18
Статистика смертей від коронавірусу: вчені накинулися на МОЗ зі звинуваченнями Відео
Реклама
19:55
Військові аташе США прибули на Донбас і зафіксували присутність військ Росії - штаб ООС Відео
19:52
В офіси київського метро і Київпастрансу прокуратура прийшла з обшуками Відео
19:43
У МОЗ озвучили вартість однієї дози COVID-вакцини
19:26
Ubisoft розкрила релізне вікно очікуваної геймерами гри Far Cry 6 Відео
19:14
ЗМІ дізналися про плани США і Росії на зустріч Байдена і Путіна Відео
19:07
У Кабміні зізналися, як українців обманюють із землею Відео
19:00
Експерт розповів, чи варто побоюватися нового вибуху на Чорнобильській АЕС
18:57
Позитив розкрив сімейний стан після розлучення з подругою Каменських
18:35
День святих жон-мироносиць 2021: коли відзначають День дружини
18:33
В EGS безплатно роздають стильну пригодницьку гру з 93% позитивних оглядів Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти