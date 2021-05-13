"Казанський стрілець" розповів, як вижив рідних з квартири

Ільназ Галявієв вижив з квартири мати, батька й брата / Reuters

Затриманий за підозрою у масовому вбивстві в гімназії в Казані Ільназ Галявієв заявив, що з початку квітня 2021 року почав жити один у двокімнатній квартирі, а до цього з ним проживали мати, батько та брат.

Підозрюваний під час допиту сказав, що спеціально шумів вдень та вночі, сильно стукав дверима, дізнався Telegram-канал LIFE SHOT.

Галявієв також сказав, що йому подобалося принижувати рідних.

"...Кому належить ця квартира, я не знаю. У цій квартирі проживаю один з 1 квітня 2021 року до нинішнього часу. До цього зі мною у цій квартирі проживали мама..., батько..., брат, учень, який факультет та курс, не пам'ятаю, оскільки не цікавився", – говорив хлопець.

Затриманий додав, що мати, батько й брат втрьох від нього переїхали на свою іншу квартиру.

"...Їх переїзд був пов'язаний з тим, що вони всі втрьох були незадоволені тим, як я жив, те, що шумів у квартирі і вдень, і вночі, голосно слухав рок-музику й стукав сильно дверима. Я робив все це спеціально й навмисно, оскільки мені подобалося їх принижувати", – додав Галявієв.

За словами підозрюваного, він отримував задоволення від того, що його вчинки не подобаються родичам.

читайте такожСтало відомо, чим хворів "казанський стрілець""...Перед від'їздом батьки сказали мені, що їдуть від мене назавжди й залишають мене одного у квартирі. Я не був проти. З того моменту я проживав у квартирі один. Іноді до мене у квартиру приходили батьки й приносили мені їжу, потім знову йшли", – пояснив хлопець.

Галявієв сказав, що його матері 54 роки, вона обіймає пост старшого касира банку, а батькові – 56 років, і він працює на сміттєвозі.

Слідство призначить затриманому психолого-психіатричну експертизу, пише ТАСС з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

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