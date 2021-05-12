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Казанського стрільця заарештовано на два місяці

12 травня 2021, 18:39

Обвинувачений у нападі на школу Галявієв зізнався у злочині. Слідчий уточнив, що він зробив у школі не менш як 17 пострілів.

Галявиев
Казанського стрільця заарештовано на два місяці / t.me/bazabazon

Увечері в середу, 12 травня, в Росії відбувся суд над Ільназом Галявієвим, який влаштував стрілянину в гімназії №175 в Казані. Злочинця завели до зали суду у наручниках і пристебнутим до двох співробітників поліції. Перед цим фахівці оглянули "акваріум" з ліхтариком.

"Галявієв заявив у суді, що не має тяжких захворювань", - повідомляє РИА Новости.

Під час судового засідання слідчий заявив, що обвинувачений у нападі на школу Галявієв зізнався у злочині. Він уточнив, що Галявієв зробив у школі не менш як 17 пострілів.

Свою провину Казанський стрілець визнав, але додав, що впевнений у справедливості та обґрунтованості своїх дій.

За словами слідчого, за цей злочин Галявієву загрожує довічне ув'язнення.

"Підозрюваний у стрільбі в школі в Казані Ільназ Галявієв в день нападу на навчальний заклад встановив на першому поверсі вибуховий пристрій", - уточнює ТАСС у Telegram.

Після нетривалої наради суд ухвалив рішення заарештувати стрільця на два місяці.

Прокурор заявив, що кримінальна справа щодо Галявієва за статтею тероризм поки не розглядається. Він також підтвердив у суді, що у Галявієва, який напав на школу, не було спільників.

Прокурор також розповів, що обвинуваченому в нападі на школу проводитимуть психіатричну експертизу.

Галявієв зустрів рішення суду про свій арешт без емоцій

Стрілянина у казанській гімназії - що треба знати:

  • Зловмисник 11 травня відкрив вогонь у гімназії №175, загинуло дев'ять осіб - двоє дорослих і семеро учнів, є десятки постраждалих. ЗМІ писали, що нападник також влаштував вибух.
  • За підозрою в нападі на гімназію затримали 19-річного колишнього учня атакованої гімназії Ільназа Галявієва.
  • Під час допиту хлопець сказав, що усвідомив себе богом, а потім "почав пробуджуватися монстр".
  • Розпочато провадження за ч.2 ст. 105 Кримінального кодексу РФ – (вбивство двох і більше осіб). Затриманому загрожує довічне ув'язнення.
  • Підозрюваний у скоєнні масового вбивства в гімназії в російському місті Казань - Ільназ Галявієв – мав захворювання головного мозку, діагноз поставили у 2020 році.

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