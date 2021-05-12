Казанського стрільця заарештовано на два місяці / t.me/bazabazon

Увечері в середу, 12 травня, в Росії відбувся суд над Ільназом Галявієвим, який влаштував стрілянину в гімназії №175 в Казані. Злочинця завели до зали суду у наручниках і пристебнутим до двох співробітників поліції. Перед цим фахівці оглянули "акваріум" з ліхтариком.

"Галявієв заявив у суді, що не має тяжких захворювань", - повідомляє РИА Новости.

Під час судового засідання слідчий заявив, що обвинувачений у нападі на школу Галявієв зізнався у злочині. Він уточнив, що Галявієв зробив у школі не менш як 17 пострілів.

Свою провину Казанський стрілець визнав, але додав, що впевнений у справедливості та обґрунтованості своїх дій.

За словами слідчого, за цей злочин Галявієву загрожує довічне ув'язнення.

"Підозрюваний у стрільбі в школі в Казані Ільназ Галявієв в день нападу на навчальний заклад встановив на першому поверсі вибуховий пристрій", - уточнює ТАСС у Telegram.

Після нетривалої наради суд ухвалив рішення заарештувати стрільця на два місяці.

Прокурор заявив, що кримінальна справа щодо Галявієва за статтею тероризм поки не розглядається. Він також підтвердив у суді, що у Галявієва, який напав на школу, не було спільників.

Прокурор також розповів, що обвинуваченому в нападі на школу проводитимуть психіатричну експертизу.

Галявієв зустрів рішення суду про свій арешт без емоцій

Стрілянина у казанській гімназії - що треба знати: