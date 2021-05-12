Казанського стрільця заарештовано на два місяці

Обвинувачений у нападі на школу Галявієв зізнався у злочині. Слідчий уточнив, що він зробив у школі не менш як 17 пострілів.
Увечері в середу, 12 травня, в Росії відбувся суд над Ільназом Галявієвим, який влаштував стрілянину в гімназії №175 в Казані. Злочинця завели до зали суду у наручниках і пристебнутим до двох співробітників поліції. Перед цим фахівці оглянули "акваріум" з ліхтариком.
"Галявієв заявив у суді, що не має тяжких захворювань", - повідомляє РИА Новости.
Під час судового засідання слідчий заявив, що обвинувачений у нападі на школу Галявієв зізнався у злочині. Він уточнив, що Галявієв зробив у школі не менш як 17 пострілів.
Свою провину Казанський стрілець визнав, але додав, що впевнений у справедливості та обґрунтованості своїх дій.
За словами слідчого, за цей злочин Галявієву загрожує довічне ув'язнення.
"Підозрюваний у стрільбі в школі в Казані Ільназ Галявієв в день нападу на навчальний заклад встановив на першому поверсі вибуховий пристрій", - уточнює ТАСС у Telegram.
Після нетривалої наради суд ухвалив рішення заарештувати стрільця на два місяці.
Прокурор заявив, що кримінальна справа щодо Галявієва за статтею тероризм поки не розглядається. Він також підтвердив у суді, що у Галявієва, який напав на школу, не було спільників.
Прокурор також розповів, що обвинуваченому в нападі на школу проводитимуть психіатричну експертизу.
Галявієв зустрів рішення суду про свій арешт без емоцій
Стрілянина у казанській гімназії - що треба знати:
- Зловмисник 11 травня відкрив вогонь у гімназії №175, загинуло дев'ять осіб - двоє дорослих і семеро учнів, є десятки постраждалих. ЗМІ писали, що нападник також влаштував вибух.
- За підозрою в нападі на гімназію затримали 19-річного колишнього учня атакованої гімназії Ільназа Галявієва.
- Під час допиту хлопець сказав, що усвідомив себе богом, а потім "почав пробуджуватися монстр".
- Розпочато провадження за ч.2 ст. 105 Кримінального кодексу РФ – (вбивство двох і більше осіб). Затриманому загрожує довічне ув'язнення.
- Підозрюваний у скоєнні масового вбивства в гімназії в російському місті Казань - Ільназ Галявієв – мав захворювання головного мозку, діагноз поставили у 2020 році.