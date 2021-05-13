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Казанський вбивця холоднокровно розповів, як "цілився дітям у голови"

13 травня 2021, 20:48

Стрілець розповів, що почав стріляти зі своєї рушниці ще на ганку гімназії в першу-ліпшу дівчину-школярку, проте їй вдалося втекти.

Галявиев
Галявієв розповів , як скоював вбивства / Reuters

Стрілець з казанської школи Ільназ Галявієв, який відкрив у гімназії вогонь і убив дев'ятеро осіб, детально розповів про те, як скоював злочини. За його словами, він цілився в голову своїх жертв, але потрапляв не завжди, пише Telegram-канал Life Shot.

Вбивця розповів, що почав стріляти зі своєї рушниці ще на ганку гімназії в першу-ліпшу дівчину-школярку, проте їй вдалося втекти.

"Я цілився їй в голову і зробив три постріли, але не влучив жодного разу, промахнувся... Далі з гімназії став виходити якийсь літній чоловік. Я вистрілив йому прямо в голову, чому він впав на підлогу між двома дверима, що ведуть в гімназію. Далі я вистрілив йому ще раз в голову. Він був убитий", - розповів він про перші жертви.

Наступною жертвою стала вчителька.

"Я вистрілив їй прямо в голову, після чого вона впала, і я знову вистрілив їй в голову. Жінка була мертвою, я її вбив. Далі в коридорі я зустрів раніше незнайому мені дівчину-школярку і спробував вистрілити їй в груди. Я хотів її вбити, натиснувши на спусковий гачок, але пострілу не сталося через відсутність патронів, і в цей час дівчині вдалося втекти живою від мене", - згадував Казанський Стрілець.

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Після того, як Ільназ Галявієв влаштував вибух біля дверей одного із кабінетів на першому поверсі, він побіг на третій поверх з рушницею в руках.

"Я не пам'ятаю точно, чи вбивав я когось на другому поверсі, але на третьому точно вбив не менше семи осіб, точно не пам'ятаю, вистріливши у них зі своєї рушниці в голову і живіт. Я завжди цілився точно в голову. Серед убитих на третьому поверсі будівлі гімназії були школярі, стать не пам'ятаю, і один учитель - жінка", - розповів на допиті вбивця.

На третьому поверсі він забіг в перший-ліпший кабінет, де проходив урок.

"Я першим ділом вбив вчительку шляхом одного пострілу в голову, через що вона впала на підлогу і померла на місці. Далі я витратив всі свої патрони, котрі залишилися, в кількості семи штук на учнів, які сиділи під партами, ховалися від мене. Я стріляв по школярах, цілячись в їхні голови. Не всім я потрапив в голови, комусь потрапляв в живіт, в руки, в ноги. Трьох учнів я в даному класі вбив, але, може, й більше, інших, напевно, поранив", - згадував казанський Стрілець.

На третьому поверсі вбивця відвідав ще один клас, двері в який були відкриті.

"Там була всього одна вчителька, яку я відразу ж убив одним пострілом в голову. Вона впала на підлогу і вмить померла на місці. Коли я вистрілив в неї, вона стояла боком до мене і повернула в мою сторону голову", - повідомив він.

Після цього Ільназ Галявієв повернувся до класу на третьому поверсі, де вбив вчительку із декількома учнями. Побачивши його повернення діти почали вистрибувати на вулицю з вікон.

"Я не зміг потрапити в того учня, який першим спробував вистрибнути з вікна, я цілився йому в спину, але промахнувся і потрапив в іншого учня, який був за ним у черзі. Потрапив, по-моєму, в плече. Далі я вистрілив в інших учнів, котрі сиділи за партами, і добив їх. Решту я поранив, а когось ще вбив. У цілому, перебуваючи на третьому поверсі гімназії, я вбив не менше семи осіб, але, можливо, й більше. Точно не пам'ятаю, багатьох я поранив. Можливо, вони вмерли", - холоднокровно розповідав казанський стрілець.

Що сталося в Казані - головні подробиці

  • У Казані 11 травня зловмисник влаштував стрілянину в гімназії №175, є дев'ять жертв-семеро учнів і двоє дорослих. Постраждали десятки людей. За відомостями ЗМІ, в гімназії також був вибух.
  • У скоєнні нападу звинуватили колишнього учня гімназії-19-річного Ільназа Галявієва
  • Під час допиту затриманий говорив, що ненавидів людей, усвідомив себе богом. За словами підозрюваного, пізніше в ньому "почав пробуджуватися монстр".
  • Журналісти дізналися, що хлопець визнав свою провину.
  • Галявієв жив у Казані в квартирі, яка знаходиться на вул.Туганлик.
  • Після стрілянини в гімназії розпочато провадження за ч.2 ст. 105 Кримінального кодексу Росії – (вбивство двох і більше осіб). Хлопцеві загрожує довічне ув'язнення.
  • Пізніше, 12 травня, суд обрав Галявієву запобіжний захід – арешт на два місяці.

Казань стрілянина в школі Ільназ Галявієв
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