Кім Чен Ин кинув перший виклик Байдену - WP

Кім Чен Ин кинув перший виклик Байдену / Reuters

Північна Корея випустила кілька ракет малої дальності в останні дні. Це стало першим викликом лідера Північної Кореї Кім Чен Ина президенту США Джо Байдену.

Як повідомляє видання The Washington Post, випробування ракет, про які раніше не було відомо, стали першим викликом лідера Північної Кореї Кім Чен Ина американському президенту Джо Байдену, помічники якого ще не визначили свого підходу до ядерної загрози з боку режиму на тлі постійного перегляду політики США-КНДР.

Відзначається, що за даними чиновника адміністрації, перегляд політики знаходиться на "завершальній стадії".

Високопоставлений представник адміністрації заявив, що цей крок Північної Кореї не порушує резолюцій Ради Безпеки ООН і є нормальною частиною тестування, яке може проводити Північна Корея, але зазначив, що проблема боротьби з Пхеньяном велика.

Водночас сам Байден у вівторок ввечері на брифінгу розповів, що не вважає запуск провокацією, повідомляє BBC.

Відносини США і КНДР - про що йшлося раніше: