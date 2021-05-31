Кім Чен Ина не бачили живим рекордно довгий термін

Кім Чен Ин з дружиною / Фото Reuters

Північно-корейський диктатор Кім Чен Ин не з'являвся на публіці протягом останніх 24 днів - це найтриваліший період його відсутності цього року.

Останній раз Кіма бачили на публіці 6 травня, коли він проводив фотосесію з сім'ями військових після перегляду їх виступу напередодні, пише Yonhap News Agency.

"Це найтриваліший період, коли в цьому році не було повідомлень про громадську діяльність (Кіма)", - заявив на регулярному брифінгу прес-секретар Лі Чон Чжу, прес-секретар південнокорейського Міністерства об'єднання.

читайте такожКім Чен Ин вперше за рік показав публіці свою дружинуЛі Чон Чжу, однак, не вказав ніяких можливих причин відсутності Кім Чен Ина з поля зору громадськості, заявивши, що на даному етапі було недоречно робити оцінку.

Як "ховають" Кіма

Відсутність Кім Чен Ина з поля зору громадськості пов'язана з тим, що Північна Корея ще не опублікувала жодних офіційних заяв влади у відповідь на останню зустріч на найвищому рівні між президентом Південної Кореї Мун Чже Іном і президентом США Джо Байденом на початку цього місяця.

20-денна відсутність Кім Чен Ина в минулому році також викликала в усьому світі чутки про його здоров'я і навіть про можливість його смерті.

У квітні минулого року американські ЗМІ повідомили, що 36-річний лідер Північної Кореї Кім Чен Ин міг померти після важкої операції на серці. Тоді віце-директор гонконгського супутникового телебачення HKSTV, мовлення якого підтримує Пекін, повідомив з посиланням на "дуже солідне джерело", що Кім Чен Ин помер.

Це припущення було незабаром спростовано, коли на початку травня Кім Чен Ин з широкою посмішкою з'явився на церемонії, присвяченій завершенню будівництва заводу з виробництва добрив.