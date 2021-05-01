Киргизстан заявив про обстріл житлових будинків з боку Таджикистану

Таджицькі військовослужбовці відкрили вогонь по житлових будинках громадян Киргизстану.
Воєнний конфлікт Киргизстану і Таджикистану не вщухає. У суботу, 1 травня, військовослужбовці Таджикистану почали обстріл території Киргизії.
"У місцевості Арка Лейлекського району Баткенської області (Киргизія) таджицькі військовослужбовці відкрили вогонь по житлових будинках громадян Киргизстану", - повідомляє ТАСС з посиланням на прикордонну службу киргизького Державного комітету національної безпеки.
Повідомляється, що ситуація на киргизько-таджицькій ділянці держкордону "напружена".
"Прикордонні підрозділи Прикордонної служби ДКНБ Киргизької Республіки зайняли оборонні позиції", - розповіли прикордонники.
Водночас джерело в таджицьких правоохоронних органах у коментарі агентству розповіло, що інформація прикордонної служби Державного комітету національної безпеки Киргизії про обстріл території республіки з боку Таджикистану не відповідає дійсності.
"Зараз ситуація на таджицько-киргизькому кордоні, зокрема в селі Арка Лейлекського району Баткенської області (Киргизія), відносно спокійна, жодних обстрілів немає", - сказав співрозмовник агентства.
Конфлікт Душанбе і Бішкека - про що важливо знати:
- 28 квітня орієнтовно 150 жителів прикордонних районів Киргизії і Таджикистану закидали одне одного камінням. Конфлікт стався через встановлення таджицькими прикордонниками камер відеоспостереження біля водозабору. Увечері ситуація стабілізувалася: таджицька сторона погодилася прибрати камеру з ліній електропередач біля водорозподільного пункту, проте керівник Ісфаринського району Баховидін Баходірзода відмовився підкоритися вимозі Душанбе.
- І Бішкек, і Душанбе дотримуються точки зору, згідно з якою конфлікт трапився після установки камер Таджикистаном. Ділянка кордону є спірною, тому в Киргизії вважають таке рішення незаконним. Таджицька сторона вважає, що має право на реалізацію таких заходів.
- Одна з проблем пов'язана з тим, що карти 1924-1927 років і 1989 року вказують на приналежність водорозподільного пункту головний саме Таджикистану. Водозабір знаходиться у верхів'ях річки Ісфара і використовується для зрошення і постачання водою прикордонних територій Таджикистану, Киргизії та Узбекистану.
- Крім того, існують питання і в ситуації з делімітацією кордонів Таджикистану і Киргизстану. Протяжність кордонів двох держав - 976 кілометрів, причому тільки 504 з них чітко визначені в договорах і позначені на картах. На ділянках кордонів, які не демарковані, нерідко виникають конфлікти через землю, воду, нерегламентований перетин кордонів, а також міжетнічні проблеми. Під час протистоянь сторони можуть використовувати камені або зброю.
- Киргизстан і Таджикистан є державами-учасницями Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).