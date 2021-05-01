Киргизстан заявив про обстріл житлових будинків з боку Таджикистану / соцмережі

Воєнний конфлікт Киргизстану і Таджикистану не вщухає. У суботу, 1 травня, військовослужбовці Таджикистану почали обстріл території Киргизії.

"У місцевості Арка Лейлекського району Баткенської області (Киргизія) таджицькі військовослужбовці відкрили вогонь по житлових будинках громадян Киргизстану", - повідомляє ТАСС з посиланням на прикордонну службу киргизького Державного комітету національної безпеки.

Повідомляється, що ситуація на киргизько-таджицькій ділянці держкордону "напружена".

"Прикордонні підрозділи Прикордонної служби ДКНБ Киргизької Республіки зайняли оборонні позиції", - розповіли прикордонники.

Водночас джерело в таджицьких правоохоронних органах у коментарі агентству розповіло, що інформація прикордонної служби Державного комітету національної безпеки Киргизії про обстріл території республіки з боку Таджикистану не відповідає дійсності.

"Зараз ситуація на таджицько-киргизькому кордоні, зокрема в селі Арка Лейлекського району Баткенської області (Киргизія), відносно спокійна, жодних обстрілів немає", - сказав співрозмовник агентства.

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