Китай і Росія роблять хід у відповідь: в Євросоюзі закликали розібратися з ситуацією у Афганістані

У Європарламенті закликають ЄС створити нову стратегію щодо Афганістану / Фото : pixabay.com

Європейський Союз у зв'язку зі зміною влади у Афганістані повинен виробити нову політичну стратегію щодо держави. Сформованими умовами швидко намагаються скористатися Китай і Росія з метою впливу на ситуацію. Треба закликати Пакистан, Іран та Індію зіграти важливу роль у стабілізації ситуації в державі. При цьому Європа повинна забезпечити безпечний виїзд іноземців і всіх бажаючих з країни і закликає Талібан поважати права людини в країні.

Про це йдеться у заяві голови комітету ЄП у закордонних справах Девіда Маккалістера, керівника комітету з розвитку Томас Тобе і очільника делегації зі зв'язків з Афганістаном Пятрасом Ауштрявічюса. Парламентарії стурбовані обстановкою в країні, де владу після захоплення Кабула контролює угруповання Талібан.

читайте такожУ Афганістані таліби захопили військову техніку США на мільярди доларів"ЄС необхідно розробити нову стратегію щодо Афганістану і регіону з урахуванням нових обставин, враховуючи те, що Росія і Китай швидко спробують заповнити політичний вакуум. Зокрема, слід закликати Пакистан, Іран та Індію зіграти конструктивну роль у Афганістані", - вказали євродепутати.

Крім того, вони закликали ЄС посприяти безпечному виїзду з Афганістану іноземних громадян та осіб, які за власним бажанням хочуть залишити країну. При цьому вони звернулися до талібану із закликом не допускати насильства, поважати права людини і шанувати досягнення останніх двох десятиліть у сфері прав жінок і дівчат, отримання освіти, охорони здоров'я і суспільно-політичного розвитку.

"Виліт через аеропорт Кабула повинен бути гарантований усіма засобами. Ми несемо моральну відповідальність за тих, хто працював в структурах ЄС, партнерах НАТО та інших міжнародних установах і організаціях громадянського суспільства. Ми закликаємо тих, кого наділено владою у Афганістані, утримуватися від насильства і поважати основні права людини, міжнародне гуманітарне право, а також досягнення останніх 20 років у сферах прав жінок і дівчат, права на освіту, охорону здоров'я та соціально-економічний розвиток", - підкреслили в Європарламенті.

Реклама

Ситуація у Афганістані

США прийняли рішення про виведення своїх військ з Афганістану. Американський військовий контингент після 20 років перебування на території країни повинен бути виведений до 31 серпня.

15 серпня Талібан оголосив, що бойовики захопили Кабул. Після цього вони встановили контроль над усією територією Афганістану, а президент країни змушений був рятуватися втечею.

Представник талібів Мухаммед Наїм зробив заяву про те, що багаторічна війна у Афганістані завершена.

Помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван 16 серпня сказав, що рішення Байдена щодо виведення американських військ з Афганістану є правильним. Афганська держава, незважаючи на роки підтримки, не змогла створити армію, яка б здатна була протистояти противнику.

Колишній глава ЦРУ Девід Петреус вважає, що ситуація з виведенням військ США з Афганістану стане катастрофою як для Вашингтона, так і для союзників американців. На його думку, відтепер Штатам загрожуватиме Талібан.