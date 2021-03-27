Китай вдарив санкціями по чиновниках з США і Канади

Китайські комуністичні чиновники не стали довго тягнути і майже відразу ввели відповідні санкції проти групи американських і канадських чиновників.
Влада Китаю ввела санкції щодо громадян і організацій з США і Канади у відповідь на односторонні санкції цих країн через порушення прав людини в Синьцзян-Уйгурському автономному районі КНР. Про це повідомляється на сайті китайського МЗС.
Як йдеться в тексті, під санкції потрапили:
- голова Комісії США з міжнародної релігійної свободи (USCIRF) Гейл Манчін;
- заступник голови USCIRF Тоні Перкінс;
- член парламенту Канади Майкл Чонг.
Всім цим людям заборонений в'їзд в Китайську Народну Республіку. Крім того, з ними заборонено взаємодіяти будь-яким китайським організаціям.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Глави МЗС країн Євросоюзу 22 березня погодили внесення чотирьох громадян Китаю і однієї організації до списку санкцій за звинуваченням у порушенні прав людини у зв'язку з переслідуванням "уйгурської мусульманської меншини в Сіньцзяні".
- Пізніше про санкції проти КНР також оголосили США, Канада і Великобританія.
- МЗС Китаю у відповідь ввів санкції проти ЄС і Великобританії.
- У грудні минулого року владою США були введені санкції проти посадових осіб Департаменту єдиного фронту Китаю [дочірня організація Комуністичної партії - Главред].
Автор: Дмитро Відоменко