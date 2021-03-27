Китай вдарив санкціями по чиновниках з США і Канади / Reuters

Влада Китаю ввела санкції щодо громадян і організацій з США і Канади у відповідь на односторонні санкції цих країн через порушення прав людини в Синьцзян-Уйгурському автономному районі КНР. Про це повідомляється на сайті китайського МЗС.

Як йдеться в тексті, під санкції потрапили:

голова Комісії США з міжнародної релігійної свободи (USCIRF) Гейл Манчін;

заступник голови USCIRF Тоні Перкінс;

член парламенту Канади Майкл Чонг.

Всім цим людям заборонений в'їзд в Китайську Народну Республіку. Крім того, з ними заборонено взаємодіяти будь-яким китайським організаціям.

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