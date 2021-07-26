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Китай в хаосі: регіон накрила потужна піщана буря

26 липня 2021, 15:15

Видимість була мінімальною, тому водіям заборонялося рухатися по шосе.

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Піщана буря в Китаї схожа на кадри з фільму-катастрофи / скріншот

У Китаї сталася справжня катастрофа. На провінцію Ганьсу, розташовану на півночі центральної частини країни, в неділю, 25 липня, налетіла потужна піщана буря.

Як повідомляє South China Morning Post, стихія спровокувала хаос серед жителів.

"Сильна піщана буря з хмарами пилу висотою не менше 100 метрів викликала хаос в стародавньому місті Дуньхуан на Шовковому шляху на північному заході Китаю, який є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО", - зазначено в повідомленні.

Піщаний шторм був настільки сильним, що місцева поліція наказувала водіям припинити рух по швидкісних автомагістралях і з'їжджати в зони обслуговування, щоб перечекати поки скінчиться шторм.

Нагадаємо, минулого тижня в Запорізькій області у Кирилівці стався сильний шторм з градом і шкальним вітром. Туристи встигли зняти навіть два смерчі, які пронеслися по відомому курорту.

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Вихор помітили відразу в декількох місцях.

Спочатку відпочивальники зняли на камеру невеликий смерч, який з'явився над Азовським морем.

Потім на узбережжі Бірючого острова утворився ще один.

піщана буря новини Китаю
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