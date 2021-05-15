Китайський космічний корабель вперше приземлився на Червоній планеті

Китайський космічний корабель вперше приземлився Марсі / Reuters

Китайський космічний корабель "Тяньвень-1" (Tianwen-1) без екіпажу в суботу, 15 травня, успішно приземлився на поверхню Марса. Так Китай став другою космічною державою після США, яка приземлилася на Червоній планеті.

Tianwen-1 приземлився на території Великої рівнини, відомої як Utopia Planitia, "вперше залишивши Китайський слід на Марсі", повідомляє китайське державне урядове агентство новин Xinhua.

"Це був перший крок у китайському планетарному дослідженні космосу", - йдеться у повідомленні.

Космічний корабель Tianwen-1, що складається з орбітального апарату, посадкового модуля і марсохода, був запущений з космодрому Веньчан на узбережжі острівної провінції Хайнань на півдні Китаю 23 липня 2020 року. Після більш ніж шести місяців подорожей Tianwen-1 досяг Червоної планети у лютому, де з того часу він знаходиться на орбіті.

Планується, що марсохід залишиться в посадковому модулі на кілька днів для діагностичних тестів, перш ніж досліджувати район.

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Марсохід вивчатиме поверхню ґрунту й атмосферу планети, а також шукатиме ознаки стародавнього життя, включаючи будь-які підземні води і лід, за допомогою георадара.

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