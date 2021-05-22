Китайський марсохід почав досліджувати Червону планету: оприлюднено перші фото

Перший китайський марсохід Zhurong ("Чжужун") успішно спустився з посадкової платформи й розпочав вивчення поверхні Марса.

"22 травня ровер Zhurong безпечно покинув посадкову платформу, дістався до поверхні Марса і почав дослідження", - заявили в пресслужбі Національного космічного управління КНР.

Відомо, що марсохід прибув на Червону планету на борту автоматичної станції "Tianwen-1" у ніч проти 15 травня. За тиждень ровер встиг розгорнути панелі сонячних батарей, антену і рампу.

Апарат знаходиться на рівнині Утопія. Це округла низовина в східній частині північної півкулі Марса. В оснащенні "Zhurong" є камери, детектор магнітного поля, георадар, детектор поверхневих з'єднань і прилад для метеорологічних вимірювань.

Основна програма досліджень розрахована на три місяці. Якщо у марсохода не виникне критичних проблем, він зможе функціонувати і довше.

Зазначимо, космічний корабель Tianwen-1, що складається з орбітального апарату, посадкового модуля і марсохода, був запущений з космодрому Веньчан на узбережжі острівної провінції Хайнань на півдні Китаю 23 липня 2020 року. Після більш ніж шести місяців подорожей Tianwen-1 досяг Червоної планети в лютому, де з того часу він знаходиться на орбіті.

Польоти на Марс - про що йшлося раніше: