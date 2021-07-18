Кліматологи б'ють на сполох і прогнозують слідом за повенями в Європі нову небезпеку

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Кліматолог Андреас Фінк з Інституту метеорології та кліматичних досліджень технологічного інституту Карлсруе розповів, що глобальні зміни клімату призведуть до того, що аномальні дощі, які накрили Європу і спровокували катастрофічні повені, будуть випадати все частіше і стануть звичним явищем.

"Екстремальні дощі йтимуть частіше в теплому світі", - зазначив він, передає Deutsche Welle.

Доктор Себастьян Сіппель з Інституту атмосферних і кліматичних наук в Цюріху пояснив, що глобальне потепління провокує зміни в атмосфері, що є однією з причин надмірних опадів.

Так, за його словами, при потеплінні на один градус Цельсія атмосфера може поглинати приблизно на 7% більше вологи.

"Додаткова вологість, спричинена глобальним потеплінням, призводить до збільшення кількості опадів у довгостроковій перспективі", - сказав він.

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На думку експертів, є й інші фактори, які можуть сприяти природним катаклізмам, таким як повені в Європі або аномальна спека в США і Канаді.

Зокрема, до екстремальних погодних ситуацій можуть призводити і повітряні потоки. У помірних європейських широтах вони переміщують зони високого і низького тиску так, що ті швидко змінюють один одного.

За словами кліматологів, західний вітер з висоти близько 9 кілометрів над Північним полюсом, за останні роки дещо втратив силу, що призвело до змін в русі повітря. Тому циклони і антициклони тепер затримуються над регіонами і провокують погодні катаклізми.

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Крім того, на клімат може впливати сила припливів і відливів. Згідно з прогнозами на найближчі десять років, останні будуть вище і нижче свого звичайного рівня через прецесії Місяця (повільного зміщення осі обертання, що трапляється кожні 18 років). З цієї причини вже до 2030-х років світовий океан може піднятися до небезпечного рівня.

Нагадаємо, раніше після рекордних злив ряд країн Європи затопило. Кількість загиблих зросла до понад 80 осіб, більшість жертв - на заході Німеччини. Десятки людей вважаються зниклими безвісти. У Бельгії повідомили про смерть дев'яти осіб, у тому числі 15-річної дівчинки.

Станом на ранок 16 липня жертвами повеней у Німеччині стала вже 81 людина: 50 - у федеральній землі Рейнланд-Пфальц і 31 - у Північному Рейні-Вестфалії.