Коли почнеться зустріч Байдена і Путіна в Женеві: названо точний час

Байден і Путін сьогодні проведуть зустріч, вона почнеться о 14:35 за київським часом / Reuters

Сьогодні, 16 червня, в Женеві відбудеться зустріч президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Вона розпочнеться о 14:35 за Києвом і триватиме приблизно чотири-п'ять годин.

Двостороннім переговорам передуватиме фотосесія Путіна, Байдена і президента Швейцарії Гі Пармелена, яка розпочнеться о 14:25. Розклад американського лідера на саміті опублікував у Twitter журналіст The Oakland Press Марк Кевіт.

Крім того, о 15:55 відбудеться перший раунд розширеної зустрічі Путіна і Байдена за участю делегацій, а о 17:40 — другий.

Одразу після саміту Байден проведе пресконференцію, після якої вилетить до Вашингтона.

На сайті Білого дому уточнили, що зустріч Байдена і Путіна може тривати від чотирьох до п'яти годин, а перерву на обід не заплановано. Після зустрічі лідери повинні провести окремі пресконференції.

Зазначається також, що о 13:00 за місцевим часом Путін повинен зустрітися з президентом Швейцарії. На переговорах будуть присутні лише президенти США і РФ, держсекретар, глава МЗС Росії, а також перекладачі.

Як повідомляв Главред, 15 червня президент США Джо Байден прибув до Женеви на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як розповіли в Білому домі, на зустрічі Байден планує обговорити зі своїм російським колегою безпеку в кіберпросторі, стратегічну стабільність у сфері озброєнь і примусову посадку літака Ryanair в Мінську.

При цьому в Білому домі не очікують особливих результатів від зустрічі двох лідерів.