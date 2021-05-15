Конфлікт Ізраїлю і Палестини: Тель-Авів знову бомблять, ХАМАС висунув ультиматум

За ніч по Ізраїлю із сектора Гази випустили 200 ракет / Фото Reuters

На Близькому Сході знову гаряче. Вночі 15 травня між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС тривали обстріли в районі сектора Гази. Вдень 16 травня було здійснено новий залп по Тель-Авіву.

Як повідомили в ЦАХАЛ, у бік Ізраїлю було випущено близько 200 ракет, але 100 з них перехопила система протиракетної оборони Залізний купол. Ще 30 ракет впали на території сектора Гази. У місті Беер-Шева госпіталізували 19 осіб, вони дістали поранень.

У ЦАХАЛ повідомили, що авіаударом зруйнували офіс глави Служби безпеки ХАМАС Тауфіка Абу Наїма. Стверджують, що цю штаб-квартиру використовували для управління військовою інфраструктурою руху. Крім цього, завдали авіаудари по декількох місцях запусків ракет.

Видання Times of Israel повідомляє, що один з ударів зруйнував триповерховий будинок в таборі для біженців на заході сектора Гази, загинула сім'я з десяти осіб.

Тим часом в Мережу потрапило відео нової атаки на Тель-Авів. На кадрах видно, як звучить сирена, а жителі біжать в у сховища.

Крім того минулої ночі ракета ХАМАС впала в порту міста Ашдод, підірвавши резервуар з пальним на фабриці. Інформації про постраждалих в результаті НП не надходило.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що "це не залишиться без відповіді" , а в Мережі з'явилося відео потужного вибуху і пожежі:

В цілому, вночі в Ашдоді сигнали тривоги звучали п'ять разів, двічі Залізний купол здійснював успішні перехоплення, передає ashdodnet.com. Одна з ракет вибухнула на відкритій місцевості за містом. О 2:41 (за місцевим часом) стався вибух у порожньому житловому будинку, а о 3:05 – нові атаки.

Залізний купол Це тактична система протиракетної оборони( ПРО), призначена для захисту від некерованих тактичних ракет з дальністю польоту від 4 до 70 кілометрів. Розроблена ізраїльською компанією Rafael. Кожна батарея може захищати територію площею 150 квадратних кілометрів. Перша батарея стала на бойове чергування в березні 2011 року. Станом на липень 2014 року, бойове чергування несли 9 батарей по всій території Ізраїлю.

Бойовики ХАМАС висунули ультиматум

Ватажок ХАМАС Халед Машаль вночі 15 травня назвав умови, за яких вони готові припинити обстріли. Натомість бойовики вимагають:

ізраїльська влада повинна забезпечити вільний доступ мусульман до мечеті Аль-Акси;

відмовитися виселяти арабів з району Шейх-Джаррах;

звільнити затриманих в ході протестів і зіткнень.

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З 10 травня в Ізраїлі тривають ракетні атаки. Сирени повітряної тривоги звучать в місті Рішон ле-Ціон на південь від Тель-Авіва і окрузі Гуш Дан. В результаті постраждало кілька сотень мирних жителів, є жертви.

Терористи ХАМАС випустили по ізраїльських містах більше двох тисяч ракет.

Ізраїль заявив про ліквідацію 16 членів воєнізованого крила ХАМАС. Серед них був зокрема і командир палестинського ісламістського руху.

ХАМАС у своїй заяві підтвердив загибель командира і"інших лідерів і воїнів". Лідер угруповання Ісмаїл Ганія погрожує Ізраїлю потужним ударом у відповідь.

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що ізраїльська армія продовжить наносити удари по сектору Гази до досягнення повної "тиші". Також він назвав умову припинення вогню і уточнив, що поки немає дати закінчення атак.