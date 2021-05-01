Конфлікт Киргизії й Таджикистану: президенти досягли важливої домовленості

Садир Жапаров провів телефонну розмову з Емомалі Рахмоном/ Фото Reuters

Президенти Киргизії й Таджикистану - Садир Жапаров і Емомалі Рахмон – 1 травня провели телефонні переговори. Лідери обговорили повне припинення вогню на кордоні між країнами та відведення військових від зони дислокації.

Як повідомляє пресслужба президента Киргизії, президенти висловили впевненість у якнайшвидшому врегулюванні ситуації, що склалася на кордоні.

"В ході телефонної розмови, глави Киргизстану і Таджикистану ще раз підтвердили, що вся військова техніка буде відведена від прикордонних районів з обох сторін", - йдеться у повідомленні.

Крім того, лідери двох країн домовилися створити спільну комісію Киргизстану і Таджикистану з ревізії всієї військової техніки по периметру киргизько-таджицького кордону.

У пресслужбі президента Таджикистану підтвердили факт розмови. Також повідомили, що обговорювалися ті ж питання, про які заявила киргизька сторона.

"Особливу увагу було приділено питанням повного дотримання режиму припинення вогню та повернення військ на постійні позиції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці в суботу, 1 травня, в прикордонній службі киргизького Державного комітету національної безпеки заявили, що військовослужбовці Таджикистану відкрили вогонь по житлових будинках громадян Киргизстану в місцевості Арка Лейлекського району Баткенської області.

Водночас в таджицьких правоохоронних органах заявили, що інформація про обстріл території не відповідає дійсності.

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