Конфлікт Киргизії й Таджикистану: збільшилася кількість постраждалих

У лікарні села Самаркандек перебувають двоє. Їхній стан задовільний. Двоє перебувають у районній лікарні Лейлекського району
Під час конфлікту на кордоні Киргизії й Таджикистану постраждала 31 особа, а ще одна людина загинула, повідомила заступник міністра охорони здоров'я і соціального розвитку Киргизії Аліза Солтонбекова, передає 24.kg.
"У лікарні села Самаркандек перебувають двоє. Їхній стан задовільний. Двоє перебувають у районній лікарні Лейлекського району. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості. Решта 26 осіб госпіталізовані до Баткенської територіальної лікарні", - заявила вона.
За словами представника МОЗ, постраждалі були доставлені до медустанов з вогнепальними пораненнями і травмами різних частин тіла.
У чому причина конфлікту Душанбе і Бішкеку
- У середу, 28 квітня, близько 150 жителів прикордонних районів Киргизії і Таджикистану закидали один одного камінням. Конфлікт стався через встановлення таджицькими прикордонниками камер відеоспостереження біля водозабору. Увечері обстановка стабілізувалася: Таджицька сторона погодилася прибрати камеру з ліній електропередач біля водорозподільного пункту, проте керівник Ісфаринського району Баховидін Баходірзода відмовився підкоритися вимозі Душанбе.
- І Бішкек, і Душанбе дотримуються точки зору, згідно з якою конфлікт трапився після установки камер Таджикистаном. Ділянка кордону є спірною, тому в Киргизії вважають таке рішення незаконним. Таджицька сторона вважає, що має право на реалізацію таких заходів.
- Одна з проблем пов'язана з тим, що карти 1924-1927 років і 1989 року вказують на приналежність водорозподільного пункту головний саме Таджикистану. Водозабір знаходиться у верхів'ях річки Ісфара і використовується для зрошення і постачання водою прикордонних територій Таджикистану, Киргизії та Узбекистану.
Автор: Катерина Трохимчук