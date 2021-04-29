Конфлікт Киргизії й Таджикистану: збільшилася кількість постраждалих

Збільшилася кількість постраждалих під час конфлікту

Під час конфлікту на кордоні Киргизії й Таджикистану постраждала 31 особа, а ще одна людина загинула, повідомила заступник міністра охорони здоров'я і соціального розвитку Киргизії Аліза Солтонбекова, передає 24.kg.

"У лікарні села Самаркандек перебувають двоє. Їхній стан задовільний. Двоє перебувають у районній лікарні Лейлекського району. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості. Решта 26 осіб госпіталізовані до Баткенської територіальної лікарні", - заявила вона.

За словами представника МОЗ, постраждалі були доставлені до медустанов з вогнепальними пораненнями і травмами різних частин тіла.

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