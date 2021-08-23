"Доведеться конкурувати": Лавров назвав умову транзиту російського газу

У Росії хочуть, щоби країни змагалися за транзит блакитного палива до Європи.
Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не відмовиться від існуючих домовленостей щодо транзиту газу після запуску газопроводу Північний потік-2. Однак країнам-транзитерам доведеться конкурувати за право його здійснювати.
З введенням СП-2 в експлуатацію буде забезпечено додаткову диверсифікацію маршрутів транзиту "блакитного палива" без збільшення його обсягів, сказав Лавров в інтерв'ю угорській газеті Мадяр Немзет.
"Стійкі поставки газу європейським споживачам можна буде здійснювати найкоротшим шляхом що призведе до зниження "екологічного сліду" від його транспортування", - зазначив російський міністр.
Лавров додав, що Росія не відмовляється від дотримання наявних домовленостей щодо постачання газу до Європи.
"При цьому країнам-транзитерам в майбутньому доведеться конкурувати за право транзиту, а не намагатися диктувати власні умови", - сказав він.
Як повідомляв Главред, 21 липня стало відомо, що офіційні Вашингтон і Берлін досягли угоди щодо Північного потоку-2. Згідно з домовленостями, США домагатимуться продовження контракту на транзит російського газу через Україну на 10 років. Крім того, сторони домовилися, що Росії не дозволять "використовувати енергію в якості зброї". Якщо країна-окупант порушить це правило, Німеччина ініціюватиме проти неї санкції.
22 серпня до Києва прилетіла канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона провела переговори з президентом України Володимиром Зеленським, під час яких однією з ключових тем розмови став газопровід Північний потік-2.
Глава України заявив, що це політичний проект, який несе загрозу для всієї Європи. За словами канцлера, Німеччина виступатиме за нові санкції проти Росії, якщо вона використовуватиме Північний потік-2 в якості зброї проти України.