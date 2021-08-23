"Доведеться конкурувати": Лавров назвав умову транзиту російського газу

Сергій Лавров прокоментував запуск СП- 2 і транзит газу в Європу / Reuters

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не відмовиться від існуючих домовленостей щодо транзиту газу після запуску газопроводу Північний потік-2. Однак країнам-транзитерам доведеться конкурувати за право його здійснювати.

З введенням СП-2 в експлуатацію буде забезпечено додаткову диверсифікацію маршрутів транзиту "блакитного палива" без збільшення його обсягів, сказав Лавров в інтерв'ю угорській газеті Мадяр Немзет.

"Стійкі поставки газу європейським споживачам можна буде здійснювати найкоротшим шляхом що призведе до зниження "екологічного сліду" від його транспортування", - зазначив російський міністр.

Лавров додав, що Росія не відмовляється від дотримання наявних домовленостей щодо постачання газу до Європи.

"При цьому країнам-транзитерам в майбутньому доведеться конкурувати за право транзиту, а не намагатися диктувати власні умови", - сказав він.

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Як повідомляв Главред, 21 липня стало відомо, що офіційні Вашингтон і Берлін досягли угоди щодо Північного потоку-2. Згідно з домовленостями, США домагатимуться продовження контракту на транзит російського газу через Україну на 10 років. Крім того, сторони домовилися, що Росії не дозволять "використовувати енергію в якості зброї". Якщо країна-окупант порушить це правило, Німеччина ініціюватиме проти неї санкції.

22 серпня до Києва прилетіла канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона провела переговори з президентом України Володимиром Зеленським, під час яких однією з ключових тем розмови став газопровід Північний потік-2.

Глава України заявив, що це політичний проект, який несе загрозу для всієї Європи. За словами канцлера, Німеччина виступатиме за нові санкції проти Росії, якщо вона використовуватиме Північний потік-2 в якості зброї проти України.