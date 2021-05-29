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Контрабанда і сірі схеми: спливли деталі тіньового бізнесу сина Лукашенка

29 травня 2021, 04:31

На контрабанді підсанкційних товарів оточення Віктора Лукашенка заробило близько $300 млн.

З'явилося розслідування про бізнес сім'ї Лукашенка
Олександр Лукашенко / Reuters

Верхівка режиму Олександра Лукашенко зробила з Білорусі "країну-прокладку", йдеться в новому розслідуванні Nexta.

Син Олександра Лукашенка Віктор, якого нещодавно обрали президентом НОК Білорусі, як стверджують розслідувачі, є монополістом на ринку зв'язку, йдеться в опублікованому фільмі.

Його фірма надає 4G і 5G, стверджують журналісти. Також він займається бізнесом, пов'язаним з постачанням через Білорусь квітів з Нідерландів, ввезення яких п'ять років тому обмежила Росія.

У розслідуванні згадуються близькі до нього люди, зокрема, Олексій Олексін (Енегоойл і інтер Тобако), який разом з іншими бізнесменами володіє підприємством Бреміно Груп — оператором особливої економічної зони Бреміно — Орша. Стверджується, що саме через цю компанію поставляються груші з Європи. Так, в 2020 році вони експортувалися в Росію з турецькими сертифікатами через литовську "прокладку".

Журналісти підрахували, що на контрабанді підсанкційних товарів оточення сина Лукашенка заробило близько 300 мільйонів доларів. В цілому ж мова йде про присвоєння ними мільярдних сум.

Також у розслідуванні згадується і про контрабанду сигарет до Європи - у схемі замішані близькі до Лукашенка люди.

Раніше повідомлялося про те, що дві кіпрські компанії з продажу нерухомості — Eastleigh Trading і Dana Holdings — пов'язані з невісткою Олександра Лукашенка Лілією - дружиною його старшого сина Віктора.

За незалежними оцінками, Лукашенко міг відмити завдяки кіпрським фірмам більше $1 млрд (€ 850 млн), уточнили автори розслідування.

Олександр Лукашенко новини Білорусі Nexta
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