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Контрудар через ядерну зброю у Криму: Україна готова розмістити сили ППО США на своїй території

10 серпня 2021, 17:17

Росія фактично окупувала Азовське море і з опорою на Крим реалізує військові операції у Африці і на Близькому Сході, сказав Олексій Резніков.

ПВО США
Україна готова розмістити ППО США на своїй території - Резніков / Reuters

Москва де-факто вже окупувала Азовське море і змінила баланс сил у Чорному морі, повністю мілітаризувавши морську акваторію. Росіяни готуються до розміщення ядерної зброї у Криму, чим особливо стурбовані у Києві. Ще одним ударом стане Північний потік-2, реалізація якого стане загрозою для України, Польщі та країн Балтії. У таких умовах Україна готова погодитися на розгортанні сил Протиповітряної оборони США на своїй території. Про це заявив віце-прем'єр-міністр – міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков.

Як повідомляє пресслужба міністерства, під час свого візиту до США Резніков провів перемовиниз керівником Jamestown Foundation Гленом Ховардом, у ході яких обговорювалися питання російської агресії, газопроводу СП-2, нормандського формату, участі Вашингтона в дискусії щодо Донбасу і посилення українсько-американського співробітництва.

читайте такожВступ до НАТО і ЄС - вільне право України: у Кремлі несподівано прийняли курс Києва на ЗахідЗа словами міністра, Росія практично окупувала Азовське море і перетворила на військову базу Чорне море. Росіяни готуються до розміщення ядерної зброї у Криму і використовують півострів в якості опори для проведення військових операцій в інших країнах.

"Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному, повністю його мілітаризувала. Ми особливо стурбовані діями РФ, спрямованими на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї. Саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході і у Африці, впливає на Балкани", - зазначив Резніков.

Також він нагадав, що запуск Північного потоку-2 стане загрозою Латвії, Естонії та Литві, а також Польщі та Україні. До того ж у Росії з'явиться новий інструмент шантажу Заходу. Тому слід впровадити санкції проти компаній, які працюють над реалізацією трубопроводу, і не допустити його введення до експлуатації.

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"Наразі те ж саме відбувається з Північним потоком-2. Три країни Балтії опиняться під страшним тиском. Так само під прямою загрозою опинилася Польща. Для України і країн Балтії - це майже гарантована ескалація, а для решти Європи - тотальна залежність в майбутньому і гарантований шантаж. Я переконаний, що треба посилити санкції проти компаній, які втілюють цей проект, і не допустити його запуску", - додав міністр.читайте такожДорога України до НАТО і ЄС в обмін на СП-2: США і Європа прийняли потужне рішення на підтримку Києва

Наостанок він акцентував увагу на тому, що США слід розширити пакет безпеки для України. Йдеться про розгортання сил американських ППО, причому це можливо навіть на українській території. Законодавство України дозволяє реалізувати такі завдання.

"Важливим є розширення пакету безпеки для України. В першу чергу - за рахунок розгортання сил ППО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє", - підкреслив Олексій Резніков.

Військова допомога Україні від США

30 липня голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що на зустрічі президента України Володимира Зеленського з главою США Джо Байденом українська делегація очікує на перемовини щодо посилення військової допомоги Києву.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що США щороку збільшують підтримку сектору безпеки України. Наразі Київ отримує військової допомоги на 750 мільярдів доларів. Українська сторона розраховує, що сума зросте до 1$ мільярда.

НАТО новини США Кабмін ПВО Північний потік-2 новини України новини Криму Олексій Резніков
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