Копи не впізнали Саакашвілі в масці: з'явилися деталі приїзду експрезидента до Грузії

Михайло Саакашвілі / GettyImages

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі був затриманий спочатку в Руставі, потім був доставлений в Тбілісі, де зберігалися його особисті речі.

Про своє місцезнаходження повідомив спецслужбам він сам, зателефонувавши їм з мобільного телефону, розповів засновник компанії CASE, консультант з питань безпеки Лаша Патарая, передає Грузія Online.

За його даними, номер телефону Саакашвілі був символічний-5XX-55-41-41 (41 - виборчий номер партії "Грузинська мрія", 5 - виборчий номер партії ЄНР. - Ред.).

За його словами, грузинські спецслужби дійсно нічого не знали про його перебування в країні.

Про те, чому Саакашвілі прийняв таке рішення, Патарая розповів небагато, хоча натякнув, що пов'язано це з Росією, і як і в 2012 році, діями Саакашвілі вдалося уникнути однієї, але не єдиної загрози почати всередині Грузії громадянську війну.

Реклама

Звернемо увагу, що в Грузії співробітники поліції через перевищення швидкості зупиняли машину, в якій їхав Михайло Саакашвілі. Однак правоохоронці не впізнали колишнього главу держави, повідомила соратниця Саакашвілі, член Єдиного національного руху Ека Херхеулідзе в ефірі Мтаварі.

читайте такожПартія Саакашвілі програє "референдум": у Грузії оголосили результати виборів

За її словами, машину, в якій Саакашвілі їхав з Батумі в Тбілісі, зупинили через занадто високу швидкість. Водій отримав штраф, при цьому правоохоронці не впізнали колишнього президента. В автомобілі Саакашвілі надів медичну маску.

Крім того, Херхеулідзе розповіла, що до дня арешту (1 жовтня), Саакашвілі вже чотири дні був у Грузії і добирався в країну він досить довго. Про свій шлях на батьківщину Саакашвілі збирається розповісти пізніше.

Затримання Саакашвілі в Грузії

Раніше Саакашвілі написав у соцмережах, що прибув до Грузії. Він розмістив на своїй сторінці відеокадри, імовірно, з Батумі.

"Вітаю Вас з Батумі і закликаю всіх йти 2 жовтня на місцеві вибори. Ми обов'язково переможемо і будемо святкувати перемогу", - заявив він.

Пізніше стало відомо про його затримання.

читайте такожЗатримання в Грузії: Зеленський пообіцяв допомогти повернути Саакашвілі в Україну

Після цього у президента Володимира Зеленського заговорили про "помсту" і пообіцяли допомогу Саакашвілі.