Коронавірус у світі вийшов на плато - ВООЗ

Коронавірус вбиває близько 80 тис. людей щодня / Фото Reuters

Всесвітня організація охорони здоров'я зробила невтішну заяву про рівень захворюваності коронавірусом. В Організації акцентували, що світ перейшов на плато і воно знаходиться на досить високому рівні.

Про це заявила експерт ВООЗ Марія Ван Керхове.

"Ми досягли плато, проте це плато знаходиться на досить високому рівні", - заявила вона.

Також Експерт додала, що в різних регіонах спостерігається різна ситуація навколо поширення коронавірусу. Однак щодня в усьому світі фіксується близько 4,5 млн випадків зараження чумою 21 століття. Більше того, 72-78 тисяч людей щодня помирають від COVID-19 або його наслідків.

"Ситуація викликає стурбованість. Особливо з урахуванням того, що пандемія триває вже 20 місяців і у нас є інструменти для боротьби з пандемією", - підсумувала Марія Ван Керхове.

Нагадаємо, на території Волинського регіону індійський штам коронавірусу "Дельта" виявили у 47 осіб. При цьому, наймолодшому інфікованому всього лише 17 днів.

Також Главред писав, що школи Сумщини можуть закрити або ж вони перейдуть на дистанційне навчання. Регіону загрожує "жовта" зона через велику кількість позитивних тестів на коронавірус.