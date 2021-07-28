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Крах режиму Путіна і проблема ядерної зброї: у США заявили про небезпеку удару санкціями по Росії

28 липня 2021, 08:59

Колосальний удар по економіці РФ може призвести до вкрай негативних наслідків, вважають американські журналісти.

Байден
У Байдена кажуть, що серйозні санкції проти Росії можуть обернутися проблемами для заходу - ЗМІ / Reuters

Адміністрація господаря Білого дому Джо Байдена воліє не впроваджувати санкції проти президента Росії Володимира Путіна і його оточення. Ситуація вже показала, що такі обмеження не призводять до серйозних результатів і тільки посилюють залежність російських олігархів від Кремля. Санкції проти Москви за інерцією можуть завдати нищівного удару по європейській, а після і по американській економіці. У крайньому випадку, дії, спрямовані на крах режиму Путіна у Росії, можуть призвести до потрапляння ядерної зброї не в ті руки. Американські чиновники, які пам'ятають роки Холодної війни, попереджають про небезпеку такого сценарію.

Про це йдеться в матеріалі, опублікованому американським виданням Politico. Автор статті міркує про те, чому США не застосовують економічні санкції проти Путіна і його оточення з метою примусу Росії до миру.

читайте такожКрах СП - 2 і удар по планах Байдена: журналіст заявив про бунт в Білому домі через РосіюСпіврозмовники видання в Білому домі стверджують, що в адміністрації Байдена уникають санкцій проти Путіна і його оточення. Радники президента Штатів не впевнені в ефективності таких дій. Обмеження проти російських олігархів лише посилять їх залежність від Кремля, про що свідчать результати санкцій, запущених при Бараку Обамі і Дональда Трампа. Крім того, США хочуть дати Росії час на виправлення ситуації і зберегти важелі тиску на Москву.

Однак, на думку чиновників з адміністрації Трампа, санкції проти оточення Путіна можуть призвести до відповідних заходів. Навіть дії, які лише частково підірвуть базу його влади, призведуть до нанесення серйозної шкоди економіці не тільки Росії, але і Європи з США.

Більш того, дії, спрямовані на крах режиму Путіна у Росії, можуть призвести до серйозної дестабілізації політичного порядку з непередбачуваними наслідками у вигляді потрапляння російської ядерної зброї "не в ті руки".

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"Якщо довести до крайності, дії, які можуть призвести до падіння (режиму, - ред.) Путіна, можуть стати ще більш дестабілізуючими і непередбачуваними. Офіційні особи США, пам'ятаючи про хаос епохи після холодної війни, не забувають, що величезний ядерний арсенал Росії може потрапити не в ті руки", - підкреслює видання Politico, нагадуючи, що Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального передав Вашингтону список з 35 наближених до Путіна осіб, активи яких, як вважають активісти організації, слід заморозити.

Санкції США проти оточення Путіна

Організація Олексія Навального, якому суд у Москві 2 лютого замінив умовний термін на реальні 2,8 років колонії у справі компанії Ів Роше, за день до вердикту суду закликала до впровадження персональних санкцій проти оточення президента РФ Путіна.

Зокрема, Фонд боротьби з корупцією до президента США Джо Байдена з проханням запустити санкції проти оточення господаря Кремля Володимира Путіна після арешту Навального. Список включав 35 осіб, серед них прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, глава пропагандистського холдингу RT Маргарита Симоньян, мер Москви Сергій Собянін, міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко і російський олігарх Роман Абрамович.

У Держдумі РФ у відповідь заявили, що США після подій, пов'язаних зі штурмом Капітолію, "добре подумають" перед тим, як впроваджувати санкції проти Росії за рекомендацією Фонду боротьби з корупцією.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що таке прохання чітко показує, що ФБН Навального є іноземним агентом.

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